Teodorczyk neemt op Facebook afscheid van zijn overleden broer: "Rust zacht, paard" PJB TLB

28 april 2018

10u49

Bron: LDH 0 Belgisch Voetbal Naar verluidt was de verslagenheid in de kleedkamer enorm, toen de Anderlecht-spelers vernamen dat Lukasz Teodorczyk zijn oudere broer Tomasz verloren had. De ploegmaats van 'Teo' spraken onderling meteen af dat ze er alles aan zouden doen om voor hem te winnen tegen Charleroi. Dat zal Anderlecht doen met zwarte rouwbanden om de arm, als teken van steun voor hun spits.

Teodorczyk vertoeft nu in Polen om de begrafenis te regelen. Voor de wedstrijd tegen Charleroi was hij hoe dan ook geschorst, en het wordt afwachten of de spits überhaupt nog in actie zal komen in play-off 1. "We zullen zien hoe hij terugkeert", sprak Vanhaezebrouck.

Uit respect voor 'Teo' en zijn familie was Anderlecht niet van plan om het nieuws rond de dood van Tomasz Teodorczyk naar buiten te brengen. Maar eerder deze week postte de spits van paars-wit dan toch zelf een bericht op zijn Facebook-pagina. "Haast jullie om mensen lief te hebben. Door een tragedie in mijn familie keer ik terug naar Polen. Rust zacht, Konski", schreef 'Teo' op de sociaalnetwerksite.

'Konski' is Pools voor paard. "Tomasz heeft die bijnaam niet voor niets gekregen", stelt Teodorczyks makelaar Marcin Kubacki in La Dernière Heure. "Hij was zo sterk als een paard." Over de reden van het overlijden van Tomasz wilde Kubacki niets vertellen.