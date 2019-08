Sven Kums terug naar AA Gent: Buffalo’s huren middenvelder van Anderlecht RN

21 augustus 2019

21u01 50 Belgisch voetbal Sven Kums keert terug naar AA Gent. De Buffalo’s huren de 31-jarige middenvelder voor een jaar van Anderlecht, waar hij niet meer in de plannen paste.

Kums speelde tussen 2014 en 2016 al voor AA Gent en in 2015 pakte de middenvelder de landstitel met de Buffalo’s. In zijn eerste passage speelde Gouden Schoen van 2015 89 wedstrijden voor de Buffalo’s, waarvan 73 als kapitein. Hij scoorde 17 doelpunten en gaf 10 assists.

Na zijn sterke eerste periode bij Gent versierde Kums een transfer naar het Engelse Watford, dat 9 miljoen voor hem betaalde. In de Premier League zou Kums echter geen enkel duel spelen, want Watford leende hem uit aan Udinese. Ook in Italië kon Kums zijn stempel niet echt drukken en in 2017 keerde hij terug naar ons land. Naar Anderlecht.

Kums is een jeugdproduct van paars-wit, maar brak bij de Brusselaars nooit door. Hij belandde achtereenvolgens bij Lierse, Kortrijk, Heerenveen en Zulte Waregem. In 2017 kreeg Kums dus een nieuwe kans bij Anderlecht en hij was er ook titularis, tot dit seizoen. De middenvelder kon speler-manager Vincent Kompany niet overtuigen en viel naast de ploeg. Er moest een oplossing gezocht worden en die werd nu dus gevonden met AA Gent. De Buffalo’s haalden eerder deze zomer ook al Laurent Depoitre terug naar België. Ook Brecht Dejaegere en Nana Asare zijn nog overblijvers uit het Gentse kampioenenjaar.

Kums is voor AA Gent de tiende inkomende transfers. De Oost-Vlamingen haalden behalve Kums en Depoitre ook al verdediger Michael Ngadeu, winger Alessio Castro-Montes, rechtsachter Michael Lustig, middenvelder Elisha Owusu, centrale verdediger Jan Van den Bergh, linksachter Milad Mohammadi, rechtsachter Reuben Yem en middenvelder Nicky Beloko naar de Ghelamco Arena.

