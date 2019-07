Voorstelling STVV: Vietnamees zorgt voor primeur, maar: “Harken om voldoende spelers te vinden voor training” FKS

19 juli 2019

08u35

Bron: Eigen berichtgeving 1

Eindklassement ’18-’19

7de in reguliere competitie, 2de in PO 2 groep A.

Blikvangers

Nguyen Cong Phuong

24, pocketspits, ook wel de Vietnamese Messi genoemd, en meteen de eerste Vietnamees die in de hoogste klasse van een Europese competitie aan de slag gaat. Eerder speelde hij wel al in Japan en Zuid-Korea. International.

Allan Sousa

Braziliaanse winger van 22, bouwde niet alleen vanwege zijn dribbel en doelgerichtheid maar ook door zijn viriel spel een stevige reputatie op bij Vejle in Denemarken. 21 goals en 15 assists in 70 matchen. Maar ook 20 gele en 3 rode kaarten.

Nieuwkomers

Troonbeeckx (KSK Heist), Cong Phuong (Hoang Anh Galia FC), Sousa (Vejle BK), Schmidt (Sendai), De Smet (AA Gent), Baltic (Troyes), Suzuki (Kashima Antlers)

Vertrekkers

Vloet (Excelsior Rotterdam), Kinoshita (vrije speler), Thallyson (vrije speler), Ceballos (vrije speler), Tomiyasu (Bologna) A. De Sart (Antwerp), Sekine (Ingolstadt), Kamada (Eintracht Frankfurt), M. Sylla (AA Gent), Pirard (Waasland-Beveren), Antunes (Westerlo), Boli (?)

Type-ploeg (3-5-2)

Steppe; Sankhon, Teixeira, Garcia; Botaka, Asamoah, Endo, Cong Phuong, Acolatse; Sousa, Suzuki

Beste aankoop

Yuma Suzuki

Grootste verlies

Daichi Kamada

Programma

Moeskroen (thuis)

Club Brugge (uit)

Standard (thuis)

Antwerp (uit)

Zulte Waregem (uit)

De ambitie van...

Trainer Marc Brys:

“In de gegeven omstandigheden wil ik het niet hebben over ambities. De groep is nog lang niet compleet. Het is harken om voldoende spelers te vinden om goed te kunnen trainen. Daarnaast moeten nieuwe spelers speelgerechtigd of fit geraken, of hun conditie aanscherpen en zich integreren in de groep. Dat heeft niks met kwaliteit te maken. Want die is er wel.”

Voorzitter David Meekers:

“We mikken op de linkerkolom en op een stevig plaatsje in de subtop. Dat zou automatisch betekenen dat we opnieuw flirten met de top zes. Mocht die kans zich voordoen, dan gaan we die zeker proberen te pakken. Twee seizoenen geleden waren we er al kortbij.”

Budget

12,5 miljoen euro

Stadion

Stayen (11.911 plaatsen)