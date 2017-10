Voor het eerst sinds 1966: STVV als tweede op bezoek bij de leider Dieter Peeters

12u08 3 HLN Anderlecht - STVV 1966 STVV Sint-Truiden speelt zondag pas voor de tweede keer in zijn bestaan een topper als nummer 2 op het veld van de nummer 1, Club Brugge. Voor de vorige keer moeten we terug naar 30 januari 1966 toen STVV op bezoek ging bij Anderlecht. Lon Polleunis, sterspeler van toen, blikt terug op die historische gebeurtenis en vooruit naar het duel met Club Brugge.

De Brusselaars telden 31 punten (in het tweepuntensysteem) toen ze STVV, met 29 punten, ontvingen in het Astridpark. Anderlecht verpletterde de Kanaries met 6-0, onder meer dankzij vijf doelpunten van spits Jan Mulder. De Nederlander was extra gemotiveerd, want voor het eerst sinds zijn transfer naar Anderlecht kwamen zijn ouders naar een wedstrijd van hem kijken. Sint-Truiden werd dat seizoen uiteindelijk nog vice-kampioen, hun beste prestatie ooit. Eén van de bepalende spelers bij STVV dat seizoen was spits Lon Polleunis, de latere Gouden Schoen van 1968.

rv Odilon Polleunis in actie tegen Antwerp.

De intussen 74-jarige Polleunis heeft de exacte details van de wedstrijd tegen Anderlecht wat verdrongen, maar denkt met veel voldoening terug aan die uitzonderlijke periode met Sint-Truiden. "We verloren er zwaar, met 5-0 of 6-0 denk ik. Ik herinner me wel dat we heel wat gekwetsten hadden in onze verdediging. Als kleine ploeg konden we dat niet opvangen”, vertelt Polleunis. “Anderlecht was toen een enorm sterke ploeg.” Toenmalig succescoach Raymond Goethals had niet veel nodig om de ploeg te motiveren. “Wij moesten niet geprikkeld worden, we speelden tegen het grote Anderlecht. We hadden niets te verliezen”, aldus Polleunis. “Vergeet niet dat we op de speeldag thuis wel 2-0 gewonnen hebben van Anderlecht, hé! Dat was een enorme stunt.”

Borgerhoff Lon Polleunis, Gouden Schoen van 1966.

51 jaar later

Dat STVV voor het eerst in 51 jaar als tweede op bezoek mag bij de leider verbaast ook Polleunis. “Als je dat voor het seizoen had gezegd, had iedereen je gek verklaard. En zelfs in het begin van het seizoen leek het met dat trainersontslag niet goed te gaan.” De Gouden Schoen ziet verschillende factoren voor het succes: “enkele transfers die goed meevallen, de ervaring van mannen als Kotysch en De Petter, de doorbraak van enkele jonge talenten als De Norre en natuurlijk trainer Jonas De Roeck”.

Over de kansen van STVV zondag is Polleunis, die elke thuiswedstrijd bijwoont, erg duidelijk: “Hopelijk verloopt de wedstrijd in Brugge niet zoals de onze tegen Anderlecht, maar alles is mogelijk. Het blijft 11 mensen tegen 11 mensen. Maar met het thuisvoordeel van Club wordt het heel moeilijk.” Met vijf punten voor op de zevende, lijkt Sint-Truiden quasi zeker van een plek in PO1, maar Polleunis wil nog niet te vroeg victorie kraaien. “We zijn nog maar twaalf speeldagen ver, hé. Als we thuis blijven winnen en af en toe verrassen op verplaatsing, komt het wel goed.” Misschien komt die verrassing er wel op het veld van Club Brugge.

BELGA STVV viert de winning-goal tegen Moeskroen.