Volgt Japanse videoanalist met verleden bij Barça Brys op bij STVV? FKS

26 november 2019

14u32 0 STVV Takahisa Shiraishi (42), momenteel videoanalist bij STVV, wordt genoemd als de mogelijke opvolger van Marc Brys, of zal zeker de nieuwe coach assisteren. Dat het geen Belg wordt, staat alleszins in de sterren geschreven.

Het was Marc Brys die ons enige tijd geleden vertelde dat de Japanners een ‘coup’ aan het voorbereiden waren door in alle geledingen Japanners te zetten. De aanstelling van een Japanse analist en een Japanse T2 bij de beloften gaven aan dat de vrees van Brys niet ongegrond was. En laat nu de videoanalist de man zijn die wordt genoemd als mogelijke opvolger. Shiraishi was tot voor kort als assistant-coach aan de slag bij Excelsior Rotterdam.

Takahisa Shiraishi werkte bij verschillende clubs, waaronder Barcelona en andere Spaanse ploegen. Zo was hij hoofdtrainer van CE Sant Gabriel in de eerste divisie voor vrouwen. Recent werkte hij als performance analist voor zijn landgenoot en international Keisuke Honda. Zij werkten onder meer samen bij CF Pachuca and AC Milan. Takahisa ondersteunde Honda met zijn analyses, gebaseerd op wedstrijdstatistieken en vitaliteits- en fysieke data.