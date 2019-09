Tijdlijn van een explosieve slag om Limburg: van aftrap tot de 88ste minuut FKS

29 september 2019

10u56 0 Jupiler Pro League Een overzicht van de gebeurtenissen gisteravond. Onze man op Stayen hield alles bij in zijn logboek. Lees hier de belangrijkste momenten van de wedstrijd in een notendop.

Min.1' - Scheidsrechter Visser laat aftrappen. Genk dicteert meteen het spel. Bij STVV ondergaan ze het spel en geraken ze nauwelijks uit de omknelling. Genk versiert ook een aantal hoekschoppen.

Min.14' - Het zat aan te komen. De zoveelste hoekschop en het openingsdoelpunt is een feit. Hagi trapt een corner en mikt het leer perfect op de knikker van Bongonda die van dichtbij de netten doet trillen.

Min.45' - Beide ploegen mogen gaan rusten na een alles samen sobere eerste helft.

Min.48' - STVV komt met nieuwe moed uit de kleedkamer maar krijgt meteen een uppercut als Dewaest een hoekschop van Hagi tegen de hand van Botaka kopt en Visser de bal op de stip legt. Hagi laat Schmidt kansloos.

Min.51' - De eerste plastieken bierbekertjes en aanstekers worden vanuit het STVV-vak achter de goal richting Genk-doelman Coucke gegooid. Visser laat nog betijen.

Min.60' - Bogonda neemt De Smet in snelheid en wordt neergehaald. Visser legt de bal op de stip. Hagi, alweer hij, faalt niet.

Min.63' - De STVV-supporters beginnen achter het bezoekende doel alweer Coucke te bekogelen. Nu stuurt Visser de spelers naar de kleedkamer. Brys: ik drukte mijn spelers op het hard dat zij net als Genk twee keer in enkele minuten kunnzn scoren en dat dan alles weer open lag. Zo naaide ik hen op. En zijn naaiden zichzelf verder op. Met het gekende resultaat.” Er volgt ook een tussenkomst van Brys richting de supporters. Achteraf vertelt Brys dat de supporters vertelden dat Coucke provoceerde en dat hij hen gewoon tot kalmte aanmaande. Na een kwartier keren de elftallen terug op het veld.

Min.64' - Eens de spelers opnieuw op het veld, mag STVV het spel hernemen via een corner. Acolatse ziet de slecht getrapte corner via de voet van Hagi tegen de lat belanden en zo pal op het hoofd van Boli die alleen maar moet binnenknikken.

Min.68' - Mazzu vervangt zijn twee uitblinkers Bongonda en Hagi in evenveel minuten. Paintsil en Heynen vallen in.

Min.80' - STVV is met de steun van het publiek zowaar aan een offensief begonnen. Ito mag een vrijschop nemen, vindt het hoofd van Suzuki die terug legt waarna Pol Garcia met een volley de aansluitingstreffer tegen de netten keilt. Het hek is nu pas echt van de dam. De supporters in het Genk vak -de zogenaamde kooi- trappen de eerste reclamepanelen tegen de mat waardoor onderaan openingen gapen. De Genkse stewards gaan voor de supporters staan.

Min.87' - Het mirakel voltrekt zich. Botaka speelt met een doorsteekpas Boli vrij in de zestien. En die laat Coucke met een gave schuiver kansloos. 3-3.

Min.88' - Twee Genkse supporters waaronder één met blauwe bivakmuts geraken in de neutrale zone. De politie arriveert en heeft enorme moeite om een bestorming te voorkomen. Op aangeven van de politie, die naar verluidt de veiligheid van de supporters en spelers

