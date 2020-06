STVV zet samenwerking met coach Milos Kostic stop, technisch directeur Kevin Muscat neemt over FKS/ABD

02 juni 2020

10u12 2 STVV STVV heeft de samenwerking met coach Milos Kostic (48) stopgezet. De Sloveen was sinds januari aan het werk in Sint-Truiden. Uit goede bron vernam onze redactie dat Kevin Muscat (37), op dit moment technisch directeur van STVV, de nieuwe trainer wordt.

“De club dankt Milos Kostic voor zijn werk de afgelopen maanden en wenst hem veel succes met zijn verdere carrière”, klinkt het op de website van STVV. De Sloveense trainer nam in januari de fakkel over van interim-coach Nicky Hayen, die depanneerde na het ontslag van Marc Brys. Onder Kostic wonnen de Kanaries drie wedstrijden, speelde het één keer gelijk en verloor het vier keer.

“Het was een eer om deze geweldige club met haar geweldige supporters te mogen coachen”, reageert Kostic, die op Stayen al langer werd gezien als een tussenpaus. “Ik voelde een enorme appreciatie vanaf dag één. Er ontstond meteen een goede band met de spelers, de medewerkers en de supporters. Een band die ik zal koesteren. Bedankt STVV, jullie waren geweldig. Hopelijk tot snel!”

Dat Kostic maar tot het einde van het seizoen zou blijven, stond in de sterren geschreven. Bij zijn aanstelling werd er al geopperd dat het een interimcoach zou zijn die vanaf het komende seizoen zou worden opgevolgd door technisch directeur Kevin Muscat, een Australiër met een serieus palmares. Uit goede bron vernamen we dat Muscat wel degelijk de nieuwe trainer van STVV wordt. Vrijdag zal hij tijdens een online persconferentie voorgesteld worden aan de media.

Het was al de bedoeling dat Muscat zou overnemen van Marc Brys, maar zijn diploma stemde volgens de UEFA niet overeen met de Pro License die je in België dient te bezitten om de functie van hoofdtrainer te bekleden. Net daarom ging eerst Nicky Hayen als coach ad interim aan de slag en daarna Milos Kostic. Maar intussen zijn de snaren tussen de FIFA en de UEFA gelijk gestemd. En dus kan Muscat nu wel aan de slag.

Melbourne Victory

Kevin Muscat, een voetbalicoon in eigen land, nam vorig jaar afscheid van zijn thuisland na 14 jaar Melbourne Victory waar hij speler, assistent coach en manager was. Een goed contact met CEO Tateishi van STVV leidde hem naar Sint-Truiden. Daar werd hij in de winter binnengehaald als trainer. Maar toen bleek dat er nog problemen waren met zijn diploma, ging hij er aan de slag als technisch directeur.