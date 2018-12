STVV weigert recordbedrag van 6 miljoen van Werder Bremen op Tomiyasu SJH/PJC

05 december 2018

STVV heeft een bod van 6 miljoen euro naast zich neergelegd voor Takehiro Tomiyasu. Het Duitse Werder Bremen was bereid het transferrecord van de Kanaries te verpulveren voor de 20-jarige Japanner, maar het Truiense bestuur stuurde de Duitse club wandelen. Het is niet duidelijk of Werder bereid is een nieuw bod uit te brengen. Met 6 miljoen zou STVV nochtans zijn transferrecord verpulveren. Tot dusver waren Mignolet en Djené de duurste uitgaande transfers met een prijskaartje van ongeveer 2,5 miljoen euro. CEO Tateishi gaf in een eerder interview al aan tot 10 miljoen euro te willen voor Tomiyasu.

Het gaat allemaal erg snel voor de jonge verdediger. Hij verwierf pas dit seizoen een basisplek bij STVV, maar is meteen erg gewild op de transfermarkt. Vorig seizoen viel hij welgeteld 1 minuut in op de voorlaatste speeldag van play-off 2. In oktober maakte hij al zijn debuut voor de Japanse nationale ploeg in een oefeninterland tegen Panama. In November werd hij opnieuw geselecteerd en speelde hij weer 90 minuten tegen Venezuela. STVV betaalde in januari 800.000 euro voor de Japanner die van Avispa Fukuoka uit de de Japanse tweede afdeling overkwam en intussen bijna tien keer zoveel waard is.