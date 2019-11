STVV-voorzitter over ontslag van Brys: “Zijn houding was één grote middenvinger naar het bestuur” FKS

26 november 2019

16u07 0 STVV “Het was niet STVV maar Brys zelf die aanstuurde op zijn ontslag. Zijn houding afgelopen weken was één grote middenvinger richting zijn broodheren.” Dat zei voorzitter David Meekers tijdens een inderhaast ingelast persmoment.

“Deze week moet er nog geen nieuwe naam verwacht worden. Nicky Hayen coacht STVV richting de derby tegen Genk. Voor zover ik weet zal het ook geen Japanner worden, maar wel iemand met ervaring die onze competitie kent”, aldus Meekers. “Intussen lopen de kandidaturen binnen. Dat we geen plan B klaar hebben, is het beste bewijs dat we niet uit waren op een ontslag van Brys. Integendeel. Brys heeft er zelf om gevraagd door in het weekend in de media plots toe te geven dat hij wel verregaande gesprekken gevoerd had met Genk. Wij vielen van onze stoel, want tegen ons heeft hij dat altijd ontkend. Het kan niet anders. Deze nieuwe middenvinger, die er ook eentje was richting supporters, wou zoveel zeggen als ‘geef mij maar mijn ontslag’.”

Volgens Meekers kon het bestuur ook niet lachen met het feit dat Brys bleef inhameren op het transferbeleid. “Ook hij heeft zijn mening mogen zeggen over de transfers, ook al waren het niet zijn gedroomde namen. Natuurlijk zijn er fouten gebeurd. We hadden zeker vroeger moeten beginnen. Maar op een bepaald moment moet je je daar overheen zetten en je opnieuw achter het project scharen. Dat deed Marc niet meer. Integendeel. Als het goed ging, stak hij de pluim graag op zijn hoed en die van zijn spelers. Als het slecht ging, wees hij richting bestuur. Weet je, als je een nagel in het hout klopt en er blijft op kloppen, dan beschadig je het hout. Dit is ook hier gebeurd. Zo kon het niet verder. Wij ervoeren immers een gebrek aan respect voor de club.”