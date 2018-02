STVV-voorzitter gelooft rostvast in plannen van Japanse eigenaars: "Ze willen de bekendste ploeg in Zuid-Oost Azië worden" Stijn Joris

21 februari 2018

08u00

Bron: Eigen berichtgeving 1 STVV Een drietal weken is hij naast accountant ook voorzitter van STVV. Op vrijwillige basis heeft David Meekers de touwtjes in handen. Puur uit clubliefde en om de Japanse eigenaars een handje toe te steken. Een gesprek met het nieuwe uithangbord van de Kanaries kon dan ook niet uitblijven.

Hoe verliepen de eerste weken als voorzitter?

"Het was zeker even wennen. Ik ken de club wel, ik was al langer met de jeugd bezig en zat onder dat petje ook al in de raad van bestuur. Intussen weet ik wel een beetje hoe het werkt. Eigenlijk is een voorzitter minder belangrijk dan een CEO of gedelegeerd bestuurder, maar omdat voetbalclubs vroeger altijd als een vzw geleid werden, kijkt men in dat wereldje meer naar de voorzitter. In het bedrijfsleven is het net andersom."

Yusuke Muranaka werd in november namens DMM.com pas aangekondigd als de nieuwe voorzitter. Waarom die snelle switch?

"Hij heeft dat zelf aangevoeld en er op aangedrongen. Ik had nooit die ambitie. Meneer Muranaka vroeg of ik wou helpen. Bij de overname ben ik nooit betrokken geweest, maar ik heb de mensen van DMM wel altijd zo goed mogelijk geïnformeerd. Ze vonden het fantastisch dat ik al meermaals verkozen was als voorzitter van de jeugd van STVV. De jeugdwerking is een belangrijk aspect in hun aanpak en vandaar dat ze bij mij terechtkwamen. Voor we naar de wedstrijd tegen Waasland-Beveren vertrokken, vroeg hij het mij op de man af."

