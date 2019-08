STVV-supporters kondigen protestactie aan tegen Japans beleid: “Open je ogen voor fans ze sluiten” FKS

09 augustus 2019

11u00

Bron: Eigen berichtgeving 5 Jupiler Pro League De supportersclubs van STVV kondigen een protestactie aan voor de match tegen Standard. Op Stayen is nu al een eerste spandoek verschenen. Het beleid van de Japanse bazen wordt op de korrel genomen. Aanleiding zijn de resultaten en het gebrek aan inkomende transfers.

‘DMM, open je ogen vooraleer de fans ze sluiten’, staat op een spandoek in het Engels te lezen. Daarmee protesteren de STVV-supporters tegen het beleid van DMM, de Japanse firma die de scepter zwaait over de club, in de persoon van CEO Takayuki Tateishi. “We richten ons niet tot de coach of de spelers. Want zij doen hun stinkende best”, luidt het. “De Japanners, echter, spelen met onze voeten, vragen veel geld voor een abonnement of een kaartje, maar weigeren voorlopig halsstarrig de nodige versterkingen binnen te halen. Dat zijn we beu. We laten niet meer met ons voeten spelen.”

Deze spandoek is alleszins niet de laatste actie, zo hoorden we. Voor en tijdens de match tegen Standard zal ook actie worden gevoerd. Afwachten of die Tateishi & co wakker zullen schudden. Dat zal nodig zijn, willen ze play-off 1 halen. Want dat was en is nog altijd de ambitie. “Geen woorden maar daden”, luidt het vanuit supportershoek.