STVV-speler Steven De Petter zet punt achter carrière: "Lichaam maakte duidelijk dat het beter is om te stoppen"

31 maart 2020

12u17 0 STVV Steven De Petter (34) heeft besloten om een punt te zetten achter zijn carrière als profvoetballer. De middenvelder van Sint-Truiden geraakte eind vorig seizoen zwaar geblesseerd aan de enkel en kwam sindsdien niet meer in actie. De club belooft hem komend seizoen een passend afscheid.

“Ik ben dankbaar voor de mooie momenten die we samen beleefd hebben! Maar mijn avontuur zit erop”, aldus De Petter op de clubwebsite van STVV. “Mijn lichaam heeft me duidelijk gemaakt dat het beter is om te stoppen met voetballen. Een harde beslissing, maar de enige juiste. Het is niet het afscheid dat ik in gedachten had. Sommige dagen lukt het me om te accepteren, andere niet. Maar bovenal wil ik eerlijk blijven met mezelf.”

De Petter begon zijn carrière bij FC Denderleeuw - later Dender -,waarmee hij in 2007 promoveerde naar de eerste klasse. Twee jaar later maakte hij de overstap naar Westerlo (2009-2012) en via KV Mechelen (2012-2016) ging het naar Sint-Truiden, de club die uiteindelijk zijn eindstation zou betekenen in zijn carrière. De Petter klokt af op een indrukwekkende 332 wedstrijden in de Belgische eerste. Daarin maakte hij 33 doelpunten en gaf hij 9 assists.

😢👏 Steven de Petter stopt met voetballen.



STVV dankt Steven voor zijn ongelofelijke inzet de afgelopen jaren. Met zijn professionalisme en werkethiek was hij een voorbeeld voor iedereen.

➡️ Artikel via https://t.co/o2QVbZuoxl.#CanaryForever #STVV pic.twitter.com/SEob28RQ4K STVV(@ stvv) link