STVV-speler Steven De Petter zet punt achter carrière: “Als ik ‘s ochtends uit bed stap, voel ik dat dit de juiste keuze is” ABD/FKS/MDRW

31 maart 2020

14u38 2 STVV Steven De Petter (34) heeft besloten om een punt te zetten achter zijn carrière als profvoetballer. De middenvelder van Sint-Truiden geraakte eind vorig seizoen zwaar geblesseerd aan de enkel en kwam sindsdien niet meer in actie. “Ik moet over al mijn capaciteiten beschikken om mee te draaien op het hoogste niveau.”

“Ik heb heel veel mooie momenten beleefd bij de club. Dit was dan ook geen evidente beslissing. Ik ben al meer dan een jaar buiten strijd met een vervelende enkelblessure. Ondertussen heb ik twee operaties gehad, maar een derde zag ik niet meer zitten. Mijn lichaam was gewoon op”, vertelt de Petter aan onze redactie.

Die venijnige enkelblessure was voor de middenvelder het signaal om te stoppen. “Zelfs in het dagelijks leven heb ik nog steeds last van mijn enkel. Als ik ‘s ochtends mijn bed uitstap, voel ik dat dit de enige juiste beslissing is. Ik ben iemand die over al zijn capaciteiten moet beschikken om mee te draaien op het hoogste niveau. Verder voetballen had voor mij geen zin meer. Ik wilde op een waardige manier afscheid nemen van de club.”

😢👏 Steven de Petter stopt met voetballen.



STVV dankt Steven voor zijn ongelofelijke inzet de afgelopen jaren. Met zijn professionalisme en werkethiek was hij een voorbeeld voor iedereen.

De Petter wil graag actief blijven in het voetbal. De middenvelder heeft zich ingeschreven voor een trainerscursus in september. De geïnteresseerde clubs staan alvast in de rij. “Ik heb een paar telefoontjes gekregen, maar ben daar voorlopig niet dieper op ingegaan. Uit respect voor Sint-Truiden wilde ik eerst alles op een correcte manier afhandelen. Nu zal ik de opties die op tafel liggen rustig bekijken. Hopelijk kan ik binnenkort ergens aan de slag.”

De Aalstenaar begon zijn carrière bij FC Denderleeuw - later Dender -,waarmee hij in 2007 promoveerde naar de eerste klasse. Twee jaar later maakte hij de overstap naar Westerlo (2009-2012) en via KV Mechelen (2012-2016) ging het naar Sint-Truiden, de club die uiteindelijk zijn eindstation zou betekenen in zijn carrière. De Petter klokt af op een indrukwekkende 332 wedstrijden in de Belgische eerste. Daarin maakte hij 33 doelpunten en gaf hij 9 assists.

De Petter speelde in 2011 de bekerfinale met Westerlo tegen Standard. Daar kijkt hij vandaag met veel trots op terug. “Hoewel we die wedstrijd verloren, blijft dat toch één van de mooiste momenten uit mijn carrière. Dat was zo’n uniek moment. Ook als je kijkt wie er bij Standard allemaal op het veld stond: Axel Witsel, Steven Defour, Mehdi Carcela,... Dat is een wedstrijd die me altijd zal bijblijven”, besluit hij.