STVV-ploegmaat neemt in open brief afscheid van verongelukte Mo Nitcheu: “Ik was één van de laatsten die hem zag” DMM

09 juli 2019

06u30

Bron: Instagram 0 STVV Het overlijden van Mo Nitcheu laat zijn sporen na bij STVV. De 19-jarige voetballer kwam dit weekend om bij een tragisch ongeval in Limburg. Teamgenoot Pol Garcia Tena nam in een emotionele open brief op Instagram afscheid.

“De voorbije dagen hebben een zeer grote impact nagelaten. De eerste gedachte toen ik het nieuws hoorde, was ongeloof. Ik was een paar uur voordien nog bij Mo geweest. Ik was één van de laatste mensen die hem zag. We namen afscheid met de woorden: “Ik zie je maandag”.

“Tot nu heb ik geluk gehad. Ik heb maar weinig geliefden verloren en de weinigen die ik verloor, ontvielen mij als kind. Toen wist ik nog niet precies hoe kwetsbaar het leven is en kon ik de dodelijkheid van een overlijden nog niet vatten.”

“Vandaag zie ik een vader die wanhopig huilt, een moeder die weent, schreeuwt en zingt. Hun zoon zal niet opgroeien. Hij zal zijn dromen niet waar kunnen maken, geen lang leven kunnen leiden. Ik zie de wanhoop van familieleden, vrienden en kameraden.”

“Net daarom schrijf ik deze open brief. Voor wie het leest kan het op zijn minst de manier van denken veranderen, zoals dit alles ook met mij heeft gedaan. Het leven kan veranderen in één moment. Eén foute keuze en alles is voorbij. We moeten het leven ten volle beleven. Liefhebben, niet boos worden en geen spijt hebben voor de dingen die we niet hebben. Dankbaar zijn voor wat we wel hebben.”

“Beleef elk moment alsof het het laatste is, maar wees tegelijk verantwoordelijk. Respecteer anderen en jezelf, denk na over geliefden en probeer je bewustzijn en gezond verstand de bovenhand te laten halen in al je acties. We zijn niet beter dan wie ook. We zijn allemaal mensen, kwetsbaar voor de beslissingen van het leven. Opofferingen, plezier, werk, vriendelijkheid, respect, familie, illusie, menselijkheid, veerkracht...”

“We zijn gewoon bladeren in de wind. Ik zie je maandag”