STVV, met kersvers coach Kevin Muscat, is eerste 1A-club die training hervat FKS

08 juni 2020

13u43

Bron: Eigen berichtgeving/VTM Nieuws 0 STVV STVV herneemt vandaag als eerste eersteklasser de trainingen. Vanochtend gingen coach Kevin Muscat, physical coach Luciano Trani en keeperstrainer Jurgen De Braekeleer aan de slag met een eerste groep van veertien spelers. Deze namiddag volgt een tweede groep van dertien man.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Supporters en pers zijn uit veiligheidsoverwegingen niet toegelaten. Anderhalf uur voor elke training werden de spelers ook op de club verwacht voor een infomoment omtrent de coronamaatregelen die binnen de club van kracht zijn.

Die eerste training ging het er gemoedelijk aan toe. De eerste twee weken zal de nadruk trouwens liggen op balgevoel, individuele oefeningen en groepsoefeningen zonder contact. Daarna is weer een weekje vakantie ingepland. Vanaf 1 juli volgt dan de echte opbouw met van 12 tot 18 juli een oefenkamp in het Nederlandse Horst. Onder voorbehoud weliswaar. Want indien niet mogelijk of niet toegelaten, zal STVV uitwijken naar een nog nader te bepalen Belgische locatie.