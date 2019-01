STVV maatje te klein voor Hoffenheim ondanks pareltje Bezus SJH

11 januari 2019

14u01 0 STVV Hoffenheim - dit seizoen nog actief in de Champions League - bleek een maatje te sterk voor STVV. De Kanaries slikten vijf goals tegen de Duitsers, maar Bezus en Kamada prikten wel tegen. Marc Brys kon dus ook positieve punten noteren.

STVV werkte vanmiddag in de Pinatar Arena zijn tweede en laatste oefenwedstrijd van de stage af. Brys koos tegen Hoffenheim voor zijn typeploeg met Sekine als vervanger voor de naar Genk vertrokken De Norre. Bij de nummer zeven van de Bundesliga een gemengd elftal. Hoffenheim duwde de Kanaries terug. Joelinton opende de score nog voor het kwartier. Even later profiteerde de Braziliaan opnieuw: na balverlies van Bezus maakte hij er van in de zestien 2-0 van. Hoffenheim nam wat gas terug en zo kon STVV zich wat manifesteren. Bezus pakte uit met de knapste goal van de wedstrijd. Na een kort genomen vrije trap van Garcia poeierde hij de bal enig mooi in de bovenhoek. Toch sloeg Hoffenheim nog een keertje toe voor de rust. Steppe speelde slecht in en de Duitsers profiteerden. Joelinton legde af voor Geiger, die zuiver afwerkte. Tussendoor pakte Steppe wel nog uit met twee goede reddingen op pogingen van Baumgartner.

De Petter en De Sart vallen uit

Na rust probeerde Brys het net als tegen NAC in een ander systeem. De driemansdefensie veranderde in een achterhoede met vier en Acolatse nam op links de plek van Sekine over. Hoffenheim had er geen boodschap aan en Joelinton maakte al in de eerste minuut van de tweede helft zijn derde van de middag. STVV prikte tegen en Bezus vond ruimte op rechts, maar Boli miste dé kans op 4-2. De Fransman trapte van dichtbij op de dwarsligger. Kamada was efficiënter. Hij maakte er pal op het uur toch 4-2 van na een knappe assist van Botaka. Even later moest De Petter lichtgeblesseerd naar de kant en ook De Sart moest uit voorzorg de strijd staken. Teixeira maakte bij zijn wederoptreden wel meteen de 90 minuten vol. Door de vele wissels verwaterde de partij een beetje. Diep in de slotfase dikte Baumgartner nog aan tot 5-2. Daar bleef het bij.

HOFFENHEIM: Stolz, Kaderabek, Adams, Posch, Schulz, Grillitsch, Geiger, Baumgartner, Otto (70' Bender), Joelinton, Belfodil

STVV: Steppe, De Petter (64' Sankhon), Teixeira, Garcia, Botaka, De Sart (75' De Bruyn), Asamoah, Sekine (46' Acolatse), Bezus (84' Nazon), Kamada, Boli.

Doelpunten: 11' Joelinton 1-0, 31' Joelinton 2-0, 34' Bezus 2-1, 40' Geiger 3-1, 46' Joelinton 4-1, 60' Kamada 4-2, 85' Baumgartner 5-2

