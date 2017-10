STVV maatje te groot voor Roda JC in oefenmatch Philip Kevers

In een aangenaam oefenduel was STVV een maatje te groot voor de hekkensluiter van de Nederlandse Eredivisie. Vooral Ayala, Goutas, Antunes en Acolatse verzamelden in dit oefentreffen belangrijke speelminuten en deden het ook verre van slecht. STVV gaf achteraan niks weg, vooraan toonde Acolatse zich net niet scherp genoeg om een tweetal wenkende kansen af te werken.

Toch tikte STVV in het slot van de eerste helft de Nederlandse eredivisieclub nog op een 2-0-achterstand. Twee keer gebeurde dat door slecht wegwerken van voorzetten van Dussaut door keeper Rijkhuizen. Bij de eerste treffer knalde Bourard het leer tegen de netten, bij de tweede goal was Bezus de afwerker van dienst.

In de tweede helft liet STVV het initiatief meer aan de bezoekers. Maar die deden daar nauwelijks iets mee. Vervangingen kwamen het spelniveau verder niet ten goede. Ook STVV maakte niks meer klaar. Zo bleef het 2-0.

Wedstrijdgegevens

Doelpunten: 43' 1-0 Bourard, 46' Bezus 2-0



STVV: Steppe; Dussaut (88' Verbeek), Goutas, Kotysch (46' Teixeira), Ayala, Antunes; Asamoah, Bezus (68' Nitchiu), Charisis (68' Opdenakker); Acolatse (68' Salah), Bourard.



Scheidsrechter: Visser



Toeschouwers: 320