STVV heeft handen vol met eerste provincialer Geel, maar wint alsnog Filip Kevers

08 juli 2020

21u21 0 STVV Boeiende match waarin STVV de handen vol had met ASV Geel, dat vroeg in de tweede helft op voorsprong was geklommen. Daarna was het echter al STVV wat de klok sloeg. En uiteindelijk trokken de kanaries het laken nog naar zich toe via Nazon en Durkin.

Gespreksonderwerp van de dag op Stayen was de moeilijke opening van de nieuwe competitie: thuis tegen Anderlecht en uit bij AA Gent. Niet van de poes, maar coach Kevin Muscat keek er naar eigen zeggen al met veel goesting naar uit. Zorgen voor later.... Vanavond moesten Muscat en zijn kanaries in en tegen Geel vol aan de bak in hun eerste match post corona en hun eerste oefenmatch tout court. Geel, nota bene dat komend seizoen ingevolge licentieperikelen in eerste provinciale aan de slag moet.

De wedstrijd dan. De eerste helft was best aangenaam om volgen. Met vooral STVV dat de bal opeiste, en de meeste kansen bij elkaar speelde. Een vrijschop van Colombatto raakte de dwarsligger, Suzuki miste twee keer wat finesse in de afwerking. Aan de overkant moest ook Steppe een paar keer gevat tussenkomen. 0-0 bij de rust. De tweede helft liet Muscat elf andere spelers hun kans gaan. Daarbij ook Buya Turay, de huurling van STVV die uit Zweden terugkeerde als topschutter, kampioen en Gouden Schoen. Het was verrassend genoeg Geel dat op voorsprong klom via Borahsasar na een misrekening van doelman Vanmarsenille. Voor STVV het sein om alles uit de kast te halen. Met succes. Eerst raakte Durkin nog de paal. Maar uiteindelijk speelden de kanaries toch haasje over via Nazon, Durkin. Mmaee pakte in het slot nog rood en Lee miste nog een strafschop.

Doelpunten: 51' 1-0 Borahsasar, 72' Nazon (1-1), 73' Durkin (1-2)

STVV eerste helft: Steppe, Sankhon, Teixeira, Garcia, Colombatto, Van Dessel, De Ridder, Troonbeeckx, Colidio, Balongo, Suzuki.

STVV tweede helft: Vanmarsenille; Janssens, Mmaee (88' rood), Konate, Matsubara, Lucas (60' Lee), Ito, Durkin, Asamoah, Nazon (88' Vanhelden), Buya

