STVV-coach Kevin Muscat houdt druk af voor komst KV Kortrijk: “Ik doe wat moet” Filip Kevers

02 oktober 2020

15u51 2 STVV STVV-Kortrijk... Voor Kevin Muscat de match van de laatste kans? Het zou wel ’s kunnen. Al houdt de coach de druk af. “Ik praat meermaals met de bazen en zij hebben hun vertrouwen in mij bevestigd.” Afwachten. Want we weten allemaal hoe dat in het voetbal gaat.

Dat Muscat beweert dat hij geen druk voelt, is pokeren. Natuurlijk wel, ook hij is onderhevig aan de wetmatigheden in het voetbal. Niet alleen het bestuur houdt de druk op de ketel, zie maar het interview met voorzitter David Meekers in onze krant, ook de supporters mengen zich meer dan ooit in het debat. Er was eerst de open brief en, vervolgens, net voor de ochtendtraining van vrijdag, het spandoek op Stayen. ‘Play Time Is Over: Time For Action, Go Hard or Go Home’, luidde de boodschap. Vrij vertaald: de speeltijd is voorbij, tijd voor actie, ga ervoor of ga naar huis. Anders gezegd, een nieuwe nederlaag tegen Kortrijk zal niet worden aanvaard, door niemand.

Caufriez speelt

Het lijkt erop dat het Muscat zijn koude kleren niet raakt, zo rustig beantwoordde hij alle vragen tijdens de wekelijkse persconferentie. Maar het kan niet anders, ook bij hem zal het binnenin borrelen. De prestaties tegen KV Mechelen en Cercle Brugge zullen alleszins gevolgen hebben voor de basiself. “Ik ga inderdaad wijzigen”, geeft Muscat toe. Maar natuurlijk liet hij niet het achterste van zijn tong zien. “Caufriez speelt, Teixeira is geblesseerd, en voor het overige zullen jullie wel zien wie aan de aftrap staat”, bllijft hij op de vlakte.

Logisch, natuurlijk, dat een coach voor zo’n cruciale match niet alle kaarten op tafel gooit.

Opinie

Wat volgde, was ook wat aaiwerk naar de supporters toe. “Open brieven, spandoeken. Ja, zeker doen me ze iets. En ik begrijp het ook, ik accepteer het en ik respecteer het. Iedereen heeft recht op een opinie, trouwens. Maar versta me niet verkeerd, voor het overige concentreer ik me op het echte werk. Ik doe wat moet. We hebben een goede week achter de rug. Mijn staf en mijn spelers hebben heel veel werk gestoken in het creëren van de juiste mentaliteit en de goede fysieke paraatheid. Er is een positieve mindset. We zijn er klaar voor. Voor het overige reken ik op de steun van iedereen.”