STVV betaalde nog ruim 4 miljoen euro schulden af aan Duchâtelet

02 januari 2020

Afgelopen week meldden we reeds dat STVV ruim 5,3 miljoen winst maakte maar dat daar door een schuldherschikking maar 1,2 miljoen van overbleef. Intussen is duidelijk geworden dat die schuld er eentje was tegenover de nv Stayen, in handen van Marieke Höfte, de partner van Roland Duchâtelet. Toen die naar Standard trok, ontlastte hij STVV nog van 6 miljoen schuld. Voorwaardelijk, zo blijkt nu. Door TV-gelden en de verkoop van bepaalde spelers werd het geld toch weer opeisbaar. De Japanse bazen werden daar nu mee geconfronteerd en losten dus 4,1 miljoen euro af. Voorzitter David Meekers onthoudt zich van commentaar. “Morgen organiseert STVV een persconferentie”, gaf hij ons nog mee.

