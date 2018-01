STAGEDAGBOEK SINT-TRUIDEN: Namiddagtraining vervangen door sessie padel Philip Kevers

• Sint-Truiden is van 6 tot 13 januari op winterstage in La Manga.

Dinsdag 9 januari

Een dag voor de komst van manager Philippe Bormans en de Japanse vertegenwoordiger Takayuki Yayima van DMM werd La Manga wakker onder een azuurblauwe hemel en een lekker zonnetje. Op meteorologisch vlak de beste dag, of beter gezegd ochtend, tot nog toe. Want 's namiddags trok de hemel weer toe.

Ook de stagedag kende een vlekkeloze start. Ernstig eens op het veld, vaak hilarisch ernaast. Dat laatste was het geval toen de spelers die gisteren hun 'matchke' verloren vandaag te horen kregen dat ze de was mochten doen en de kledingpakketten mochten klaarleggen voor morgen. Nog hilarischer werd het toen coach Jonas De Roeck ontdekte dat één van de vrouwelijke supporters de veters van zijn sportschoenen aan elkaar had geknoopt. Het illustreert hoe goed de sfeer in de groep zit. Maar dat neemt niet weg dat het er al op de eerste training van de dag fel aan toe ging. Energie en krachten werden niet gespaard. Jonas De Roeck, Chris O' Loughlin en Eddie Rob namen in twee groepen de veldspelers onder handen. Intussen legden Jos Beckx en Benny Liebens de keepers het vuur aan de schenen. Damien Dussaut (knie) kreeg van kine Arnold Wilmots aparte oefeningen in een hoekje van het veld. Charisis (buikspieren), Gueye (buikspieren) en Acolatse (lies) mochten onder begeleiding van 'doc' Koen Pansaers gaan fietsen. Om maar aan te tonen dat niemand wordt gespaard.

Het moet ook het filmploegje van de Nederlandse eredivisieclub Heerenveen niet zijn ontgaan. Zij vroegen en kregen de toelating om de training te filmen en deden dat ook gretig. Na ruim anderhalf uur werd de oefensessie afgeblazen en pendelden de Kanaries terug naar hun verblijf voor lunch en rust. Daar kregen ze tot hun grote voldoening te horen dat ze hard gewerkt hadden en dat de namiddagsessie zou vervangen worden door een uurtje padel, een afgeleide van het tennis maar dan op een kleiner veld. Heeft de Roeck de mosterd gehaald bij Racing Genk, vroegen we ons af. Want ook daar werd er gisteren gepadeld. “Ik zie het als een vorm van teambuilding. En bovendien is het voor de spelers een ideale manier om te recupereren van de zware trainingsarbeid van de voorbije dagen. Bovendien is het hier in de streek een populaire sport met veel mooie accommodaties. Vandaar.” Hoe dan ook, de spelers gingen er ook hier fors tegenaan en de meesten speelden toch wel om het spelletje te winnen. Die eer viel te beurt aan het duo Kotysch-De Petter. Al moet gezegd dat het duo De Roeck-O'Loughlin ook wel van wanten wist. Na twee uurtjes was het ook hier gedaan en ging het met busjes richting hotel waar de spelers genoten van een deugddoende lunch en rust op de kamer. Ook nu moesten de lichten vroeg uit. Want morgen wachten weer een ochtendloop en twee doorgedreven trainingen.

Maandag 8 januari

In Las Lomas in La Manga was het gisteren voor iedereen vroeg dag. Al om acht uur en nog voor het ontbijt verwachtte coach Jonas De Roeck zijn spelers op het appel om te gaan joggen op één van de naburige golfvelden. Eén valse noot. Damien Dussaut moest afhaken met kniepijn. Waarschijnlijk niks erg. Maar dat zal nog moeten blijken. Hij brengt het totaal aantal geblesseerden bij STVV toch weer op drie. Want ook Charisis en Gueye volgen natuurlijk nog altijd een individueel programma.

Het was me trouwens een dagje daar in het Zuiden van Spanje. Mooie blauwe lucht, een stralend zonnetje, niet te koud, zeker niet te warm. Ideaal voetbalweer. Stralende gezichten dus, ook al moesten er nog twee trainingen worden afgewerkt. De eerste training van de dag startte om 11 uur. Een pittige was het. Technische en fysieke oefeningen volgden elkaar in een razendsnel tempo op. Het kon de sfeer niet bederven. Integendeel. Een wedstrijdje, waarin de bal continu werd hoog gehouden en waarin er ook best scherp werd afgewerkt, werd door het winnende oranje team en niet in het minst door Vetokele en Boli uitbundig gevierd. Vroeg op training zagen we Kotysch nog naar de kant komen. Onrust was er bij de supporters. Maar de Duitser vond gewoon dat zijn bandage rond het geopereerde kuitbeen te zeer spande en wat losser mocht. Hij werd op zijn wenken bediend.

De beloning voor het harde werk van de voormiddag liet niet lang op zich wachten. Diner en rust zorgden ervoor dat de Kanaries de nodige vitaminen opdeden en nieuwe kracht vonden voor de tweede en laatste training van de dag. Tussendoor sijpelde er bij de spelers wel nog het nieuws door dat er met Takehiro Tomiyasu een eerste Japanse collega sinds de overname door DMM op komst is. Niemand maakte zich daar erg druk om. Kapitein Steven De Petter klonk zeer nuchter. “Dat zijn zaken voor het bestuur. Wij concentreren ons hier op onze job. Want we willen na deze deugddoende stage zo snel mogelijk weer aanknopen bij een overwinning. Verder kan je er natuurlijk niet om heen dat er op Stayen wel het één en ander zal veranderen. Het is afwachten welke richting de Japanse overnemer zal inslaan. Ook voor ons is dat op dit moment koffiedik kijken.”

Op naar de tweede en laatste training van de dag. Die begon rond 17 uur. “Eentje van een uurtje maar”, beloofde De Roeck. “En we gaan iets anders doen”. Het werd iets anders. Fysiek werden de spelers gespaard. Nu werd de nadruk gelegd op techniek. Vooral afwerking op doel, lange passes, en balcontrole. Wie het niet goed deed, mocht het leer zelf ophalen. Zo kregen de oefeningen toch nog een 'ongedwongen' fysiek' toetsje. Zoals beloofd sloot De Roeck de sessie ook tijdig af. Ex-Kanarie, nu Heerenveen, Reza Ghoochannejad, wachtte de makkers die hij nog kende van zijn STVV-, Standard en Charltontijd nog aan de zijlijn op. Het werd een hartelijk weerzien tussen hem en ondermeer Vetokele, Teixeira, Kotysch, Delorge. Daarna ging het terug richting het verblijf Las Lomas waar de spelers na een opfrisbeurt aan tafel gingen voor de lunch. Nadien werd er nog wat bijgepraat en ging het richting kamers waar om 23 uur alle lichten werden gedoofd.

Het programma voor morgen oogt wat rustiger. Geen ochtendloop deze keer. Wel twee trainingen. Eentje om 10.30 uur en eentje om 16 uur.

Zondag 7 januari

Vandaag werkte STVV zijn eerste echte stagedag af. Op het programma stond een weging van de spelers, een eerste training in de voormiddag en een oefengalop in de namiddag. De eerste training, om 10.45 uur, ging een kwartiertje later van start dan voorzien. Want het veld bleek overboekt en dus moesten de Kanaries wachten tot de spelers voor hen, Oostenrijkse nationale beloften, het veld hadden verlaten. Mede daardoor moesten coach Jonas De Roeck en zijn spelers hun eerste training afhaspelen op een nogal hobbelig veld. Niet ideaal dus, maar eenmalig, en dus tilde niemand er al te zwaar aan.

Het weerhield de mannen ook niet om er stevig tegenaan te gaan. Eerst liepen ze wat rondjes. Vervolgens werden ze onderworpen aan de Coopertest. Aansluitend zagen we nog pass-, trap- en combinatieoefeningen, en last but not least een match onder elkaar. Alles verliep feilloos. Alleen moest coach Jonas De Roeck even tussen komen omdat er naar zijn zin te veel gediscussieerd werd op het veld. “Ik vroeg van iedereen de juiste reactie. En bijvoorbeeld geen ellenlange discussies of de bal al dan niet buiten is. Het is onder meer dat wat ik bedoelde toen ik voor deze winterstage zei dat ik de puntjes weer op de i wilde zetten”, aldus de coach. “Gelukkig pikken ze dat allemaal heel goed op.”

De groep was overigens niet voltallig. Want van de 26 spelers bleven er die eerste training twee aan de kant: Babacar Gueye en Charilaos Charisis. Beiden hebben last van de buikspieren, de ene al meer dan de andere. Gueye is aan de beterhand maar er is afgesproken dat hij niet alle groepstrainingen meedoet. Zo nam hij gisteren alleen deel aan de namiddagtraining. In de voormiddag volgde hij een individueel programma met aquajogging binnen en stabilisatieoefeningen buiten. Volgens dokter Koen Pansaers moet hij tegen het einde van de week normaliter weer zo goed als fit zijn. Minder goed zijn de vooruitzichten voor Charilaos Charisis. Hij heeft al een tijdje last van zijn buikspieren en zal de hele week individueel trainen. Hij zal volgens de dokter ook meer tijd nodig hebben. De eerste match tegen Waasland-Beveren is hij er trouwens sowieso niet bij wegens een gele schorsing. Charisis volgde gisteren in de voormiddag hetzelfde programma als Gueye. In de namiddag koppelde hij daar nog een fietstocht van bijna twee uur aan.

De rest van de groep verzamelde na de lunch- en rustpauze, om 16 uur, weer op het trainingsveld. Deze keer was er van overboeking gelukkig geen sprake en konden de Kanaries onmiddellijk aan de slag. Het rustige en zonnige lenteweertje had intussen wel plaats gemaakt voor bewolking en een bijzonder frisse wind. De training zelf was niet zo intensief als die in de ochtend. Opvallend: deze keer trainde Gueye wel mee met de groep. Maar hij haakte toch weer wat vroeger af. De tweede training van de dag draaide vooral rond looplijnen en afwerking. Geen overbodige luxe, want de jongste tijd was de efficiëntie bij de Kanaries toch wat zoek. Heel veel tijd ging ook op aan het zogenaamde ezelsspelletje. Je kent dat. Eén of twee man in het midden die de bal proberen te onderscheppen terwijl de anderen in een cirkel rond hen het leer in één tijd rond tikken. De oefening werd fel gesmaakt. Hilariteit was nooit ver weg. De sfeer was uitstekend.

Zowat anderhalf uur later werd de tweede training van de dag afgefloten. Kinesist Arnold Wilmots liet Roman Bezus nog een paar stabilisatieoefeningen doen. Maar goed vijf minuten later zaten ook die erop en kon het hele gezelschap met busjes richting hotel. Daar vertrouwde coach Jonas De Roeck ons nog toe dat hij zeer tevreden was over wat hij zag. “De mentaliteit is top, en je ziet dat de automatismen er nog steeds zijn. Hier kunnen we mee verder”, aldus de coach.

Morgen wordt het een zware dag voor de Kanaries. Dan zijn er maar liefst drie oefensessies gepland: een run om 8 uur 's ochtends, een training om 11 uur en nog eentje om 16 uur.

Zaterdag 6 januari

STVV nam in de late namiddag vanuit Luik het vliegtuig richting Alicante. Van daaruit ging het met de bus richting het appartementencomplex Las Lomas in La Manga. Daar arriveerde de 40-koppige delegatie waaronder 26 spelers met enige vertraging pas tegen half negen. Nog voor er werd ingecheckt, gingen de benen onder de tafel en genoot de delegatie van een warm buffetje. Coach Jonas De Roeck nam meteen het woord. Zo vroeg hij van zijn spelers volle inzet tijdens de stage en respect voor elkaar, voor de entourage en het personeel van het hotel. Nadien ging het richting kamers waar de kanaries per zes hun intrek namen in een van de appartementen. Rond half elf lagen de meesten al in bed. Om 23 uur moesten trouwens alle lichten uit. Want morgenochtend wacht een stevig programma met een voormiddag- en namiddagtraining.

De 26 spelers die deelnemen aan het oefenkamp

Keepers: Lucas Pirard, Kenny Steppe, Marten Schevenels

Verdedigers: Stylianos Kitsiou, Fabien Antunes, Jorge Teixeira, Sascha Kotysch, Dimitris Goutas, Sergio Ayala, Casper de Norre, Damien Dussaut

Middenvelders: Steven De Petter, Alexis De Sart, Roman Bezus, Samuel Asamoah, Charilaos Charisis, Jordan Botaka

Aanvallers: Elton Acolatse, Yohan Boli, Kurt Abrahams, Jonthan Legear, Igor Vetokele, Babacar Gueye,Samy Bourard

Jeugdspelers : Mohammed Sadjo Nitcheu, Ian Opdenakker

