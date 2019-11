Spelers bewijzen Brys en STVV een slechte dienst: “Niet om aan te zien” Philip Kevers

09 november 2019

23u05 0

Als Brys onder druk staat, dan hebben zijn spelers hem en STVV een slechte dienst bewezen door te verliezen tegen de nummer laatste. De coach omdat de spelers zo zelf hebben gezorgd voor een extra stok achter de deur die nu wel ‘s zou kunnen worden bovengehaald. Zichzelf en STVV omdat ze een uitstekende kans lieten liggen om op te schuiven richting top zes.

Brys was alleszins not amused. “Ondanks ons erbarmelijke spel speelden we lukraak toch veel kansen bij elkaar die ons alles samen altijd winst hadden moeten opleveren. Niet dus, en dat is spijtig. Maar wat erger is, ons voetbal was niet om aan te zien. Verschrikkelijk zelfs. De eerste balcontacten waren slecht, de tweede bal was altijd voor hen, en onze combinaties kwamen er niet uit. Hier moeten we echt ‘s over nakaarten.” De Truiense coach vond nochtans dat de strategie klopte. “Omdat zij het altijd moeilijk hebben met de ruimte in de rug kozen, we niet voor de trage opbouw maar voor de snel diepe bal. Zonder goed te spelen leverde ons dat nog genoeg kansen op . Als je die mist, weet je dat je het deksel op de neus kan krijgen. Dat is ook gebeurd. Maar echt, ons voetbal was bijzonder slecht.”

