Sint-Truiden valt definitief in Japanse handen: "Nieuwe eigenaar DMM is heel ambitieus" Redactie

11u10 61 RV Persconferentie op Stayen. STVV De wegen van Roland Duchâtelet en Sint-Truiden scheiden. Dat maakte de club zopas op een persconferentie bekend. Het Japanse bedrijf DMM neem het volledige takenpakket van de 71-jarige sterke man over. Duchâtelet zelf noch Marieke Höfte waren er op de persconferentie bij. Algemeen directeur Philippe Bormans was wel aanwezig namens STVV

Het Japanse DMM.com stond al even op het punt om STVV helemaal over te nemen van Roland Duchâtelet (71). Eind vorige week streek een delegatie van het Japanse onlinebedrijf neer in Sint-Truiden met als opzet: de onderhandelingen verder afhandelen.

Digital Media Market deed in juni al zijn intrede op Stayen. Het kocht toen 20 procent van de aandelen van STVV over van Duchâtelet. In augustus lekte vervolgens dat DMM de club graag helemaal zou overnemen. STVV, en meer bepaald Duchâtelet, deed die berichten toen af als 'voorbarig', maar ontkende evenmin. Op dat moment was het al vrij duidelijk dat het nog maar een kwestie van tijd zou zijn vooraleer de verkoop zou worden afgerond. Dat moment is nu aangebroken.

BELGA Roland Duchâtelet verkoopt zijn aandeel in STVV aan het Japanse DMM.

"Enkele dingen uit de Japanse cultuur invoeren"

Op de persconferentie in Stayen nam Yusuke Muranaka het woord voor DMM. "STVV is een interessante en dynamische club, in volle groei met goede sportieve resultaten en een interessante infrastructuur. We willen de supporters en het volk van Sint-Truiden plezieren. We willen inzetten op de jeugd en werken met de trainersstaf om de jeugd zo goed mogelijk te ondersteunen."

"In de eerste plaats ambiëren we dus een club te worden waar de stad van houdt. DMM biedt meer dan 40 diensten, we hebben misschien ideeën of ervaringen die we kunnen implementeren. We kunnen voor entertainment zorgen rond de wedstrijden en misschien enkele dingen uit de Japanse cultuur invoeren. "Misschien moeten we beginnen met een goed Japans restaurant in de stad, want dat is er nog niet. (lacht) Daarnaast zijn we sterk in toerisme en kunnen we op dat vlak misschien nog enkele tips geven."

Of dat gepaard gaat met het aantrekken van Japanse spelers liet Muranaka in het midden. "We willen vooral een stabiele club blijven en gestaag groeien in de volgende jaren. Het gaat daarbij niet over Japanse spelers, nationaliteit doet er niet toe. Als de speler in kwestie past, trekken we hem aan. Dat kan een Japanse speler worden, maar nationaliteit speelt geen rol. De transferperiode nadert inderdaad, we bekijken op dit moment nog wat budgettair mogelijk is"

Photo News STVV op bezoek bij Club Brugge.

Bormans: "DMM is heel ambitieus en dat juichen wij toe"

Volgens algemeen directeur Philippe Bormans verandert er weinig op Stayen. "De feitelijke overdracht volgt op 1 december. Tot dan blijft Marieke Höfte nog voorzitster. De dagdagelijkse werking zal daarna niet veranderen. Nu zijn er al enkele mensen van DMM geïntegreerd in de club en in de toekomst zullen dat nog anderen zijn. DMM is zeer, zeer ambitieus en dat juichen wij alleen maar toe."

De Japanse online winkel DMM.com neemt dus ook het voorzitterschap over. Wie de nieuwe voorzitter wordt, is nog niet bekend. Ook over het bedrag van de overname wil niemand iets kwijt. Volgens de CEO van de club, Philippe Bormans, zal er praktisch niet veel veranderen voor STVV. "We zijn niet slecht gestart en gaan gestaag verder bouwen op hoe we nu bezig zijn", aldus Bormans. "Het zou niet verstandig zijn om nu plots op korte termijn onze ambities aan te passen."

DMM.com zetelt al enkele maanden in het bestuur van de club. "Ze hebben met hun eigen ogen gezien dat je voetbal niet kan behandelen zoals je een bedrijf behandelt", aldus Bormans. "We zijn er zeker van dat we een goede zaak hebben gedaan."