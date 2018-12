Sint-Truiden top tegen top 4 (67%), grillig tegen onderste 4 (53%) Glenn Van Snick

23u35 0 STVV Onklopbaar tegen de groten, fragiel tegen de kleintjes. De uitschuiver op Daknam hoeft niet meteen een verrassing te zijn. Marc Brys: “Het bewijs dat wij nog stappen moeten zetten.”

STVV-Anderlecht: 4-2. Antwerp-STVV: 1-3. STVV-Standard: 1-1. Lokeren-STVV: 2-0. Na het dartele voetbal en de bijhorende successen tegen de op papier beteren van onze vaderlandse competitie, volgde op Daknam een uppercut. Eigenlijk is dat slechts een kleine verrassing, want de Kanaries lieten al vaker steken vallen tegen de zogenaamd mindere goden. STVV boekte tot op heden tegen de huidige top vier – Racing Genk, Club Brugge, Antwerp en Anderlecht – een knappe 12 op 18, terwijl het op de vier laagst geklasseerden meer dan eens de tanden stuk beet. Tegen Zulte Waregem, Waasland-Beveren, Moeskroen en Lokeren haalde het amper 8 op 15. Ofwel: 67 procent van de punten tegen de groten versus 53 procent tegen de degradatiekandidaten. Merkwaardig.

Decompressie? Anders voetballen? Een mentaliteitskwestie? Coach Marc Brys deed er de voorbije dagen werkelijk alles aan om dat laatste niet als een eventuele oorzaak te moeten inroepen. “Na die knappe reeks tegen de toppers hamerde ik er constant op om Lokeren niet te onderschatten. En dat bleek te werken, want ik zag voor de aftrap een heel gemotiveerde groep met spelers die elkaar aan het opjutten waren. Maar achteraf gebleken scheelde er blijkbaar toch iets. Het bewijs dat wij nog stappen moeten zetten, willen we de ambitie hebben om verder te reiken.”

Dus toch een beetje een kwestie ‘in het koppeke’, al weet Brys de nederlaag toch vooral aan de vorm van de dag en een sterk Lokeren. «We speelden slordig en overhaast. Het verhaal ontbrak. Vooral voor rust konden we geen vier passes na elkaar geven, wat toch onze sterkte is. Lokeren was fanatieker en scherper en verdiende simpelweg deze zege.»

Dan maar terug met de voetjes op de grond? “Dit zal iedereen wakker schudden, maar ik wil toch benadrukken dat STVV recht heeft op een slechte dag. Deze nederlaag is jammer, maar wij bekijken ons parcours match per match en focussen ons nu op het heel belangrijke bekerduel tegen AA Gent.” In lijn met de opmerkelijke statistieken legden de Kanaries de subtopper eerder dit seizoen al over de knie.