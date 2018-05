Sint-Truiden stelt morgen Marc Brys voor als nieuwe coach Filip Kevers

19 mei 2018

22u05

Bron: Eigen berichtgeving 125 STVV De kogel is door de kerk. STVV en Marc Brys bereikten een akkoord over een driejarig contract. Morgen wordt de nieuwe coach officieel voorgesteld tijdens een persconferentie.

Of ook de rest van de staf van Beerschot-Wilrijk hun coach naar Stayen zal volgen, staat nog niet helemaal vast. Maar ook de onderhandelingen met T2 Issame Charai, keeperstrainer Bram Verbist en physical coach Bart Van Lancker evolueren in de goede richting.

Brys is net als De Roeck een Antwerpenaar. Maar in tegenstelling tot zijn stadsgenoot kan de nieuwe trainer van STVV met zijn 20-jarige carrière veel meer ervaring en een palmares voorleggen. Meest opvallend is de bekerwinst die hij in 2005 met Germinal Beerschot pakte ten nadele van Club Brugge. Zijn carrière begon hij bij Londerzeel. Later ging hij aan het werk bij Berchem, Deinze, Moeskroen, FC Eindhoven, Den Bosch, KV Mechelen en de Aziatische clubs Al-Faisaly en Al Raed. Afgelopen seizoen was hij aan het werk bij Beerschot-Wilrijk waarmee hij op een haar de promotie naar de hoogste afdeling miste. Het jaar voordien was hij met datzelfde Beerschot-Wilrijk gepromoveerd vanuit de eerste amateurklasse naar 1B.