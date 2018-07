OEFEN. STVV houdt schietoefeningen tegen Spouwen-Mopertingen, Gent speelt gelijk Philip Kevers

12 juli 2018

STVV heeft met 0-8 gewonnen bij Spouwen-Mopertingen (2B). De kanaries waren vooral in de tweede helft in goede doen en bouwden zo de 0-2 voorsprong van in de eerste helft uit tot een zware 0-8 eindstand. Wolke Janssens (hattrick) en de Japanse nieuwkomer Takahiro Sekine eisten daarbij de hoofdrol op.

STVV, zonder Boli (spierscheur), nam het heft meteen in handen en kwam reeds vroeg op voorsprong via Nazon die mooi overhoeks afrondde. De kanaries bleven via Legear en Ceballos aardige combinaties op de mat leggen. Thuisgoalie Grootaerts lag goed in de hoek op een knal van Thalysson. Maar geleidelijk aan kwam de thuisploeg iets meer in de match en was het al middenveldspel wat de klok sloeg. Legear probeerde het wel met een krul. Maar weer kwam Grootaerts gevat tussen. Iets later moest de goalie zich toch gewonnen geven. Ceballos kapte zichzekf mooi vrij en knalde het leer in één beweging tegen de netten. 0-2 bij de koffie.

STVV startte aan de tweede helft met de twee recentste aanwinsten: de Spaanse centraal verdediger Pol Garcia Tena en de Japanse linkerwing Takahiro Sekine. Het was echter Janssens die snel uitpakte met een knap schot waarop Grootaerts geen verhaal had. 0-3 dus. Ook De Norre probeerde het ’s van op de rand van de zestien. Maar nu stond de thuisgoalie pal. De Kanaries speelden met veel meer overtuiging dan in de eerste helft en drongen aan. Sekine haalde uit. Zijn poging strandde echter op de paal. Maar Wolke Janssens was er in de rebound als de kippen bij om zijn tweede van de avond tegen de netten te jagen. Sekine eiste ook een hoofdrol op bij de vijfde goal. De Japanner speelde met een hakje De Sart mooi vrij en die liet die kans niet liggen. Grootaerts waande zich nu in een schietten maar hield stand. Tot Sekine weer uitbrak. Hij schuimde vliegensvlug de flank af en zette gemeten voor richting Antunes die het leer makkelijk binnen legde. 0-6. Daarmee zat de lijdensweg van Spouwen-Mopertingen er nog niet op. Het werd ook nog 0-7 via alweer Janssens en 0-8 via Abrahams. Dat was meteen ook de eindstand.

STVV

Eeerste helft, Pirard; Botaka, Teixeira, Tomiyasu, Thallyson; Asamoah, Mmaee; Legear, De Bruyn, Ceballos; Nazon.

Tweede helft: Pirard; De Norre, Tomiyasu (70’ Abrahams), Tena, Antunes; De Sart, De Petter; Acolatse, Bourard, Sekine, Janssens.

Doelpunten: 14’ 0-1 Duckens Nazon, 37’ 0-2 Ceballos, 51’ 0-3 Janssens, 58’ 0-4 Jannsens, 63’ 0-5 De Sart, 77’ 0-6 Antunes, 81’ 0-7 Janssens, 87’ 0-8 Abrahams.

Scheidsrechter: Verboven

Toeschouwers: 300

Roeselare, Kortrijk en Gent spelen gelijk

Roeselare en Kortrijk hebben in hun vriendschappelijk duel op Schiervelde dan weer 1-1 gelijk gespeeld. Ook AA Gent en de Griekse vicekampioen PAOK Saloniki deelden de punten: 1-1.

Saviour Godwin opende in de 20e minuut de score voor Roeselare. Bij Kortrijk kwam oude bekende en kersverse aanwinst Ilombé Mboyo in de 65e minuut het veld op. De ex-speler van onder meer Gent, Genk en Charleroi scoorde in de 74e minuut, maar zag zijn doelpunt afgevlagd worden voor buitenspel. De Serviër Jovan Stefanovic hing in de 90e minuut de bordjes weer gelijk.

AA Gent, op oefenstage in Arnhem, kwam tegen PAOK in de 28e minuut op achterstand via de Braziliaan Leo Jaba. De Oekraïner Igor Plastun maakte op de valreep (95.) gelijk voor de Buffalo's. De wedstrijd tegen de Griekse vicekampioen was voor de Gentenaars een eerste echte test. Eerder won Gent al zes oefenduels, telkens tegen Belgische tegenstanders uit de lagere klassen.