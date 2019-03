Na jarenlang terugknokken, is Boli aan succes toe: “We verdienen play-off 1 meer dan Gent”

Stijn Joris

17 maart 2019

08u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 STVV Niemand scoorde vaker in 2019 dan Yohan Boli (25). STVV rekent op hem om de klus te klaren en de Kanaries voor de tweede keer in hun geschiedenis naar play-off 1 te piloteren.

Hij is al aan zijn vierde seizoen op Stayen toe, maar pas de voorbije maanden werkte hij zich echt op als een van de betere spitsen in onze competitie. Het parcours dat de Ivoriaanse spits - zoon van Roger en neefje van Basile Boli - aflegde, was bezaaid met hobbels. Maar het tij is aan het keren. Straks zal STVV moeite hebben om hem - ondanks de optie in zijn contract - in Haspengouw te houden.

