Milan Kostic (voorlopig) nieuwe hoofdtrainer bij STVV FKS

02 januari 2020

08u20 0 STVV Milan Kostic wordt voor de rest van het seizoen de hoofdtrainer van STVV. Daarna neemt de Australiër Steve Muscat, die nog aan zijn Pro License werkt, over. Hij neemt intussen de taak van sportief directeur op zich. Ook Nicky Hayen, hoofdtrainer na het afscheid van Marc Brys, blijft in de staf.

Kostic is een 48-jarige Sloveen die we nog van bij zijn periode bij Lierse kennen. Op het Lisp was hij in het seizoen 2014-2015 assistent van Slavisa Stojanovic. Luciano Trani wordt fysiektrainer, Jurgen De Braekeleer keeperstrainer. Sinds 2016 was Kostic in het Griekse voetbal actief. Bij Acharnaikos en Iraklis. Vervolgens trainde hij de jeugd van Olimpija Ljubljana en het Albanese Luftëtari. In 2019 werkte Kostic dan weer opnieuw in Griekenland bij Trikala FC. Van daaruit komt hij nu naar STVV.