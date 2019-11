Marc Brys staat onder druk bij STVV Filip Kevers

04 november 2019

20u46 0 STVV Ondanks een mooie 7 op 9 en een veilige plek in de middenmoot, hangt het zwaard van Damocles toch boven het hoofd van Marc Brys. Reden is dat hij de ‘aanwinsten’ Seung-Woo Lee en Cong Phuong geen kansen geeft.

Zij komen weinig in actie. Enerzijds omdat ze niet direct passen in zijn favoriete 3-5-2 systeem, anderzijds omdat ze tot nader order geen meerwaarde betekenen voor het team. En laat het nu net de Vietnamese Messi Cong Phuong en de Zuid-Koreaan Lee (ex-Barcelona, ooit nog bij de 20 beste jongeren ter wereld) zijn die de commerciële deuren van DMM naar die twee Aziatische landen extra groot moesten open zetten.

Daarnaast hekelde Brys al vaker het transferbeleid van CEO Tateishi & co. Zo had het team dringend nood aan vervangers voor Tomiyasu, Kamada, De Sart en andere Bezussen, maar kreeg Brys enkel vijf verdedigende middenvelders, evenveel pocketflanken, Suzuki en, in laatste instantie, Steve De Ridder. “Wat wil je dat ik hierover zeg”, reageert Marc Brys aan de telefoon. “Ik ga geen commentaar geven natuurlijk. De Japanners beslissen. En ook al doe en beslis ik alles in eer en geweten, daar heb ik sowieso geen vat op.”

Voorzitter David Meekers. “We hebben een Japanse hulpcoach voor de beloften gehaald en ook een Japanse videoanalist. Maar dat kadert zeker niet in een plan om Brys opzij te zetten, want de keuze voor een Belgische hoofdcoach was en is een zeer bewuste keuze. Die staat dus niet ter discussie. Als dat wel zo zou zijn, dan wist ik het. Dat Phuong en Lee nog niet worden gebezigd, heeft daar niks mee te maken. Het zijn de resultaten die tellen.”