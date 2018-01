Manager Bormans ziet samenwerking met Japanners niet zitten en stapt op bij STVV Filip Kevers

24 januari 2018

14u18

Bron: Eigen berichtgeving 0

Manager Philippe Bormans van STVV stapt op. Hij ziet zichzelf niet meer functioneren in de nieuwe organisatie met de Japanners. Eerder had Bormans het al bij ons over het feit dat zijn functie werd afgekalfd en dat het werken via tussenpersonen richting bazen in Japan hem niet echt zinde. Hij functioneerde immers altijd in een rechtstreekse beslissingslijn met Duchâtelet. De club, die het ontslag niet zag aankomen, heeft bedenktijd gevraagd en stuurt vandaag nog een persbericht uit. Vermoedelijk wordt de knoop pas na de match in Genk helemaal doorgehakt.