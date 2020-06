Kevin Muscat nu ook officieel voorgesteld als opvolger van Milos Kostic bij STVV FKS

05 juni 2020

10u20 0

STVV heeft via een online persconferentie zijn nieuwe coach Kevin Muscat (48) voorgesteld. Nieuws viel er niet te rapen. Muscat bleef op de vlakte zowel wat de aanstelling van een nieuwe T1 als wat inkomende transfers betreft. “De naam van de nieuwe T2 is iets voor de komende dagen. Nieuwe spelers zullen ten gepaste tijden volgen. Ik maak me sterk dat we op tijd klaar zullen zijn. Sportief manager André Pinto heeft al een hele weg afgelegd. En laat me duidelijk zijn... ik heb wel degelijk inspraak.”

Wat zijn ambitie betreft was Muscat duidelijker. “Mijn eerste ambitie is mijn team naar een niveau brengen dat het presteert en continuïteit legt in die prestaties. Dan volgen de resultaten vanzelf. Natuurlijk zou het mooi zijn om in het nieuwe formaat de top acht te halen. Maar daar wil ik me niet.” Muscat staat trouwens voor een duidelijke aanpak: “pro-actief en agressief voetbal, sterk aan de bal, aanvallend met veel energie”, aldus de Australiër. Een stijl op het lijf van Stayen geschreven, zeg maar, uitstekend passend bij het DNA van STVV.”

Bekijk hier het eerste interview met Muscat:

Lees ook: Meer dan ervaring genoeg in 1A, maar deze Belgische T1’s hopen (al lang) op een nieuwe kans