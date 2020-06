Kevin Muscat nu ook officieel voorgesteld als opvolger van Milos Kostic bij STVV: “Geloof dat ons potentieel eindeloos is” Redactie

05 juni 2020

10u20 0 STVV De Australiër Kevin Muscat is vandaag officieel voorgesteld als de opvolger van de Sloveen Milos Kostic bij STVV. De 47-jarige voormalige international was sinds de winterstop aan de slag als sportief adviseur bij de Kanaries, die eerder deze week de samenwerking met Kostic beëindigden.

Muscat werd aanvankelijk naar Stayen gehaald om te coachen, maar toen bleek dat zijn Australische diploma niet voldeed voor de Europese Voetbalconfederatie UEFA, werd Kostic gehaald om te depanneren. Intussen beschikt de Australiër, die in eigen land jaren actief was bij Melbourne Victory, wel over de juiste documenten en dus moest Kostic baan ruimen.

“Iedereen wil altijd een doel stellen en dat doel bereiken”, klinkt het in een eerste reactie van Muscat op de clubwebsite. “Ik geloof eerder dat een doel stellen je ook beperkt. Het moet ten eerste haalbaar zijn en ten tweede ook realistisch zijn. Maar wat gebeurt er als je het doel hebt bereikt? Ik geloof echt dat ons potentieel eindeloos is. Laten we zien waar ons dat brengt. Het is mijn verantwoordelijkheid om ons beter te maken. Ik streef ernaar om elke dag winst te boeken”, aldus de Australiër.

Bekijk hier het integrale interview:

Lees ook: Meer dan ervaring genoeg in 1A, maar deze Belgische T1’s hopen (al lang) op een nieuwe kans