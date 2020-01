Kersvers STVV-coach Kostic geeft play-off 1 niet op: “Met de juiste houding kunnen we ver geraken” FKS

03 januari 2020

16u45 0 STVV STVV stelde tijdens een persconferentie zijn nieuwe T1 Milos Kostic voor. Opmerkelijk: Kevin Muscat zal niet op de bank plaats nemen. Hij zal als sportief adviseur fungeren ‘outside de pitch’, dus niet op het veld.

Opmerkelijk: het bestuur werd niet vertegenwoordigd door CEO Takayuka Tateishi maar diens rechterhand André Pinto. Kostic pakte meteen uit met een forse verklaring. “Ik zal voortwerken op de basis die Marc Brys en Nicky Hayen hier hebben gelegd. Ik kan niks beloven, maar mits de juiste houding, kunnen we een eind geraken, en moeten we zelfs play-off 1 nog niet opgeven.”

Kostic klonk dus strijdvaardig. “Ik heb het altijd van mijn fysiek en gezonde agressie moeten hebben. En ik weet van mijn tijd bij Lierse dat het hier warriors waren, die bereid zijn om te sterven op het veld. Op die weg wil ik verder inslaan.” Sportief directeur André Pinto bleef erg op de vlakte. Hij benadrukte in de eerste plaats dat Kostic T1 is, en dat Kevin Muscat naast hem als sportief adviseur zal functioneren, van op afstand, niet op het veld, wel in de tribune. Ook op Nicky Hayen blijven we rekenen. Ik hoor veel reactie op de internationale mix van de staf hier. Wel, daar kan ik kort op reageren. Het voetbal is nu eenmaal internationaal, onze spelersgroep is daar een afspiegeling van. Vandaar onze keuze voor een staf die door zijn mix het best op dit team kan inspelen.”