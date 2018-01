Herrie over kunstgras op Stayen: "Stemmingmakerij om niks. STVV steekt met plek in top zes wellicht de ogen uit van enkele topploegen" Filip Kevers

24 januari 2018

11u53

Bron: Eigen berichtgeving 132 STVV Het kunstgras op Stayen zorgt voor nieuwe deining. Want sommige profclubs vinden dat STVV daar een competitief voordeel uit haalt. AA Gent bracht het onderwerp op tafel. De Pro League heeft er blijkbaar oren naar en gaat nu het Truiense bestuur interpelleren over het kunstgrasveld op Stayen. Maar daar hebben ze geen oren naar wat ze noemen een "initiatief dat ze in geen geval ernstig kunnen nemen."

STVV is huurder van de accommodaties waarop het speelt en ze moeten dus via de eigenaar, de NV Stayen, zeg maar de familie Duchâtelet, als ze al aanpassingen zouden willen of moeten doorvoeren. “Waar halen ze het toch", reageert Marieke Höfte van de nv Stayen. "Wat ziet hier plots achter? Ik kan niks anders bedenken dan dat STVV met zijn prestaties en zijn plek in de top zes de ogen uitsteekt van enkele topploegen. De bedenkingen over het kunstgras zijn overigens op geen enkele wetenschappelijke studie gebaseerd. Anders moeten ze me toch eens uitleggen waarom zowat alle Belgische clubs, klein en groot, in hogere en lagere reeksen, op kunstgras trainen. Dit is echt stemmingmakerij om niks. Trouwens, kunstgras was en is toegelaten. Een omschakeling naar natuurgras op Stayen is niet eens mogelijk gezien de ondergrondse parking onder het speelveld. Voor zover ik weet groeit er nog geen gras op beton."

Philippe Bormans zit op dezelfde golflengte als zijn 'huisbaas'. "We nemen deze discussie heus niet ernstig. Kunstgras mag, zelfs van de UEFA en de FIFA. Anders hadden we het niet aangelegd. Bovendien voldoet onze mat aan de strengste normen. En maakt het kunstgras integraal deel uit van het multifunctioneel complex dat Stayen is en waarin miljoenen zijn geïnvesteerd. Zelfs al zouden we het al bespreekbaar maken, natuurgas is bij ons ook technisch niet meer mogelijk, zoals Marieke Hofte het zelf al aangaf. Wat trouwens dan gezegd van een aantal erbarmelijke natuurgrasmatten in onze competitie? Ik denk dan ondermeer aan die van Kortrijk en Brugge. Neen, dan is spelen op kunstgras veel eerlijker."

Nieuwe tribune en hotel op Stayen

De familie Duchâtelet mag STVV dan al verkocht hebben aan de Japanners van DMM, in Stayen blijven ze investeren. Een nieuwe tribune en een extra hotel komen eraan.

Op Stayen hopen ze zo snel mogelijk te kunnen starten met bouw van de nieuwe tribune Zuid aan de spoorwegkant. Die moet plaats bieden aan een 2000-tal supporters, een kindercrash en extra kantoren. "We wachten op de goedkeuring van de stad Sint-Truiden. April wordt in dat verband een belangrijke maand. Pas daarna kunnen we alle procedures opstarten", vertelt Höfte.

Iets vlotter gaat het met de bouw van een nieuw hotel. "Klopt. De hoeve Blavier tegenover het voetbalstadion wordt op dit moment verbouwd tot hotel en feestzaal en zal de naam 't Hof van Stayen’ krijgen. We mikken op eind mei voor de oplevering. Het hotel zal bestaan uit 25 hotelkamers (50 bedden), een feestzaal van 120 man zittend aan tafel tot 200 man receptie staand. Feestzaal en hotel kunnen gehuurd worden door bedrijven en groepen voor bijeenkomsten, feesten en zo meer."