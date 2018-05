Hele staf Beerschot-Wilrijk voor drie jaar naar STVV Philip Kevers

21 mei 2018

14u38

Bron: Eigen berichtgeving 0 STVV STVV stelde zonet Marc Brys voor als nieuwe trainer van STVV. Hij verhuist niet alleen naar Stayen, maar neemt de hele staf van Beerschot-Wilrijk mee. Dat betekent dat ook T2 Issame Charai, keeperstrainer Bram Verbist en physical coach Bart Van Lancker mee naar Sint-Truiden verhuizen. Allemaal tekenden ze een contract voor drie jaar.

"Een pluspunt, omdat we al lang een team vormen en weten wat we aan elkaar hebben", vond de nieuwe STVV-coach. Brys wordt op Stayen meteen geconfronteerd met nieuwe bazen die steile ambities hebben. Play-off 1 is binnen het drie jaar het doel. "Dat is dan mooi meegenomen", lachte Brys. "Want ik had begrepen dat dit volgend seizoen al de ambitie was."

Brys vertelde ook waarom hij voor STVV had gekozen. "Ik heb STVV altijd een mooie club gevonden, de knock-out door het missen van de promotie met Beerschot speelde ook een rol natuurlijk en bovendien hield ik rekening met de targets die me voor ogen werden gehouden." Natuurlijk mocht ook de vraag naar versterkingen niet ontbreken. "Ik vind dat STVV vandaag al een niet onaardige selectie heeft. Alleen jammer dat daarbij een aantal huurlingen zijn die een belangrijke rol hebben. Nu, de evaluaties zijn gemaakt. De onderhandelingen lopen. We gaan vanaf heden met mondjesmaat knopen doorhakken en nieuwe versterkingen toevoegen."

Brys had het nog over zijn band met Limburg. "Ik mag dan wel een Antwerpenaar zijn. Ik heb ook banden met de streek. Mijn moeder is van Houthalen. En nagenoeg mijn hele familie komt uit Limburg. Ik ken dus de streek en de mentaliteit. Niet dat ik me als trainer graag in een vakje laat opdelen. Maar met STVV zal ik overal en altijd willen van de eigen sterkte willen uit gaan."