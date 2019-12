Hayen week langer coach bij STVV: “Ik leg mezelf geen extra druk op” FKS

02 december 2019

07u20 1 STVV Eerste overwinning van STVV in Genk sinds 2008 en nog maar de derde zege ooit in het hol van de leeuw. Coach Nick Hayen kon zich geen mooier debuut dromen. Een debuut dat gisteren na een overleg werd ‘bekroond’ met een verlenging van zijn opdracht als T1... met een week.

STVV speelde geen topmatch, maar Nicky Hayen had de neuzen van al zijn spelers na een hectische week wel in dezelfde richting gekregen. Een overwinning op mentaliteit was het. “Daar hebben we ook een hele week aan gewerkt”, zei Hayen. “Er was te weinig tijd om veel om te gooien.” Je zag al tijdens de opwarming dat de Kanaries scherp stonden. Bij het trekken van de laatste spurtjes deed de coach mee. Iets wat je een T1 niet snel ziet doen.

“Motivatie. Daar draaide het om. Vandaar dat ik deze week de spelers ook nog een motivatiefilmpje toonde. Met beelden van onze gewonnen bekermatch in 2006 en de recente 3-3 in de competitie. Dag na dag nam de overtuiging toe dat hier iets te rapen viel. Met het gekende resultaat. Al mijn spelers hebben negentig minuten geknokt. Zoals het bij het DNA van deze club past. Natuurlijk hebben we ook geluk gehad. Het veldspel was niet top. Maar veerkracht, werkkracht en efficiëntie maakten het verschil.”

Incident vermeden

Ook na afloop was er nog een rol weggelegd voor Hayen. Want toen Botaka bij de viering een vlaggenstok van een van de supporters kreeg, grepen stewards in en leek een incident in de maak. “Ik heb het boeltje gekalmeerd”, vertelde Hayen. “Blijkbaar waren de stewards bang dat Jordan à la Trossard die vlag zou planten op de middenstip. Maar dat had ik nooit toegelaten.” Gisterenmiddag kreeg Hayen te horen dat hij een week langer aanblijft. Dat betekent dat hij ook tegen Zulte Waregem en Club Brugge op de bank zit. “Over een week is er een nieuw evaluatiemoment. Ik leg mezelf echter geen extra druk op. Want ik blijf sowieso actief binnen de club.”