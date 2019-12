Goed nieuws voor STVV: club maakt 5 miljoen euro winst FKS

28 december 2019

16u15 0 STVV STVV maakt afgelopen boekjaar ruim 5 miljoen winst, waar na een schuldherschikking nog ruim 1 miljoen overblijft. Dat hebben de Japanse bazen zonet bekend gemaakt.

De winst is het gevolg van een meerwaarde die op transfers werd gecreëerd en uit sponsoring, twee bronnen van inkomsten die bij STVV zwaar in de lift zitten en die gezien de nakende transfers van Boli, Buya Turay en mogelijk ook Sankhon en het bewerken van de Oosterse markt nog zwaar zullen toenemen.

“De aandeelhoudersvergadering heeft de jaarcijfers van het boekjaar 18-19 goedgekeurd”, luidt het in een officiële mededeling. “STVV boekte een winst van 1.213.566 euro en dit na een eenmalige schuldherschikking van 4.055.764 euro waardoor de operationele winst in feite 5.269.330 euro bedroeg. De omzet steeg van 9.2 naar 16 en de bedrijfsopbrengsten van 4.7 naar 9.4 miljoen euro door hogere inkomsten uit publiciteit en transfers. De algemene onkosten bleven onveranderd.”

Eerder gaven de Japanse bazen al mee dat elke cent binnen de club zal blijven, ook in de toekomst, en dat dit geld zal geïnvesteerd worden in de club (o.m nieuw oefencomplex) en in de sportieve uitbouw.

