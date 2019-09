Gelijkspel wordt gevierd als een overwinning bij STVV: “Zonder stopzetting zat de 4-3 er nog in” FKS

29 september 2019

08u30 0 STVV Dat de match een paar minuten voor tijd vervroegd werd afgefloten omdat de politie de veiligheid van de spelers niet meer kon garanderen, kon voorzitter Paul Meekers en coach Marc Brys weinig deren. Trouwens, spelers en supporters vierden de 3-3 als een overwinning.

“Dat wij een 0-3 ophalen na een verschrikkelijk slechte eerste helft, heeft niks te maken met het stopzetten van de match, maar wel met het gegeven dat mijn spelers tijdens die onderbreking mijn peptalk goed oppikten”, zei Marc Brys. “Wat ik hen vertelde? “Als Genk binnen enkele minuten twee doelpunten kan maken, dan kunnen wij dat ook. Daar kwam het alleszins op neer. Die snelle corner en dat even snelle doelpunt na die onderbreking hebben ons wel geholpen, natuurlijk. Dat is een eerste feit.”

“Een tweede feit is dat Genk na de herneming vergat te voetballen en daarmee in onze kaart speelde, ook door veel te snel de lange bal richting Samatta te zoeken”, ging Brys verder. “Het vervolg kennen jullie. Alleen jammer dat de match vroegtijdig werd stopgezet. Moet ik daar verder op ingaan? Neen, want daar waren hun supporters verantwoordelijk voor. Wat ik wel kwijt wil is het volgende: als die van Genk zeggen dat onze supporters de de 3-3 in de hand werkten, dan kan ik zeggen dat hun supporters ons misschien de 4-3 ontnomen hebben.”

Voorzitter David Meekers was in feeststemming. “Wat dacht je? Natuurlijk ben ik heel content. Iedere supporter is heel content. Jammer dat de match wordt stopgezet door een beslissing van de politie. Want zoals de coach al zei, zonder die beslissing zat de 4-3 er zeker nog in. Maar goed. Na de 0-3 had ik voor dit scenario getekend. De randverschijnselen neem ik er dan graag bij. Wat de gevolgen zullen zijn? Weet ik niet. Een boete zeker voor beide clubs. Maar dat zijn mijn zaken niet. Daar is de groene tafel voor.”