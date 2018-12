De stille dromer in STVV-aanvaller Bezus: “Ik heb de kwaliteiten voor Champions League” Stijn Joris

08 december 2018

10u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 STVV STVV blijft swingen. De blonde lokken van Roman Bezus (28) geven het ritme aan. De Oekraïner zorgt voor het rock ‘n roll-gehalte. Stayen kan nog maar best van hem genieten, want zijn contract loopt af en zijn naam duikt op tal van verlanglijstjes op.

Minzame jongen, familieman en soms gekleed als een zigeuner, “maar dat is gewoon mijn stijl”, lacht hij. “Sommige jongens zijn er best jaloers op.” Wie je in Sint-Truiden ook polst naar een omschrijving van Roman Bezus, hetzelfde antwoord keert steeds terug. Dat minzame kunnen we intussen beamen. Een interview aan de overkant van het Hasseltse Winterland, onze fotograaf ziet zijn kans schoon. Hij zeult Bezus van het ene kraampje naar de volgende kermisattractie. Overal poseert hij zonder morren. Het gaat dan ook goed met de mens Bezus.

