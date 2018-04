De jongste, de meest opvallende, de groenste: 30 jaar trainerscarrousel bij STVV JP

20 april 2018

15u07 0 STVV Jonas De Roeck is volgend seizoen geen hoofdcoach meer van STVV. Ondanks een sterk seizoenbegin wordt de 38-jarige trainer bedankt voor bewezen diensten. De Kanaries eindigde onder De Roeck op de tiende plaats in de reguliere competitie, maar de Japanse overnemers zouden geen vertrouwen meer hebben in hem. Welke trainers gingen De Roeck de laatste dertig jaar voor? Een overzicht.

Langst in dienst: Guy Mangelschots (1987-1990 en 1993-1996)

Guy Mangelschots werd met STVV in 1987 kampioen in tweede klasse en kon zich met de club de volgende twee jaar handhaven in eerste klasse. Nadat Walter Meeuws in 1990 de fakkel overnam, zakten de Kanaries naar tweede klasse.

Drie jaar later deed Mangelschots zijn prestatie nog eens over. De Limburger leidde STVV na drie jaar in tweede klasse opnieuw naar het hoogste niveau. Hij bleef nog twee jaar trainer in eerste klasse, waarna hij de functie van technisch directeur op zich nam. In totaal was Mangelschots zes jaar actief als trainer van STVV. Later sprong hij af en toe nog in als trainer ad interim.

De meest opvallende : Marc Wilmots (2004-2005)

Marc Wilmots werd in 2004 bij zijn ex-club Sint-Truiden aangenomen als hoofdcoach en sportief manager. Zijn passage bij de Kanaries werd geen succes. De ex-bondscoach van de Rode Duivels werd een jaar later aan de deur gezet door voorzitter Roland Duchâtelet.

De groenste: Jacky Mathijssen (2001-2004)

Jacky Mathijssen begon zijn trainerscarrière bij STVV. In zijn eerste jaar werd hij aangesteld als assistent-trainer van Jules Knaepen. Het volgende jaar kreeg hij zijn kans als hoofdcoach. In zijn eerste seizoen eindigde de Limburger veilig in de middenmoot. Het jaar daarop deed hij nog beter. De Kanaries werden vierde in de competitie en haalden zelfs de bekerfinale. Die verloren ze met 3-1 van La Louvière. Het volgende seizoen ging het heel wat minder. Mathijssen maakte uiteindelijk de overstap naar zijn ex-club Charleroi.

De sympathiekste: Guido Brepoels (2008-2011 en 2012-2013)

Guido Brepoels werd aangesteld als trainer in 2008. Zijn eerste seizoen bij de Kanaries werd meteen een succes. Hij promoveerde met STVV meteen naar eerste klasse. Ook het volgende seizoen presteerde hij uitstekend. STVV plaatste zich voor play-off 1 en de sympathieke Limburger werd genomineerd voor 'trainer van het jaar'. In zijn derde seizoen ging het heel wat minder. Na een 1 op 15 werd hij in 2011 aan de deur gezet. Een jaar later keerde hij alweer terug naar de club van zijn hart, nadat Franky Van der Elst zijn ontslag had gekregen. De terugkeer was van korte duur want het volgende seizoen moest hij plaatsruimen voor de jonge en ambitieuze Yannick Ferrera.

De jongste: Yannick Ferrera (2013-2016)

Yannick Ferrera werd in 2013 aangesteld bij STVV om de club opnieuw naar eerste klasse te loodsen. Dat lukte in het seizoen 2015-2016. Na een sterk seizoenbegin op het hoogste niveau werd de 37-jarige trainer weggeplukt door Standard, waar hij de ontslagen Slavoljub Muslin opvolgde.

De voorganger van De Roeck: Ivan Leko (2016-2017)

Leko wordt in zijn eerste seizoen bij Club Brugge naar alle waarschijnlijkheid meteen kampioen. Vorig jaar was de Kroaat nog aan de slag bij STVV. Hij eindigde met de Kanaries op de twaalfde plaats in de reguliere competitie.