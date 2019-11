Brys heeft het verkorven bij de STVV-fans: “Dit was geen item geweest als we punten hadden gepakt” FKS

25 november 2019

Voor de eerste keer dit seizoen keerden de supporters van STVV zich tegen Marc Brys. Het was te verwachten nadat hun coach op de regionale tv-zender toegaf dat hij wel twee keer gesproken had met aartsrivaal Genk. De vervanging van Colombatto door Acolatse en de 0-2 die daarop volgde, waren het sein om de spreekkoren boven te halen. “Brys buiten” en “Brys is een h**r van Genk” galmde het door het stadion. Spreekkoren die de Japanse bazen mogelijk een extra stok geven om mee te slaan. Zeker nu STVV komend weekend een match speelt tegen... Genk.

Brys: “Als iemand iets vraagt, dan luister ik. Dat heb ik ook bij Genk gedaan. Geloof me, dit was geen item geweest als we punten hadden gepakt. Ik kan mezelf en mijn spelers echter niks verwijten. Ik heb deze situatie niet gecreëerd, zoals je weet. En wat die stokken betreft... die zijn heus wel makkelijk te vinden.”