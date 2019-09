Brys geeft les in elegantie wanneer collega op de korrel wordt genomen AR

01 september 2019

12u33

Bron: Eigen berichtgeving 0 STVV Marc Brys is klasse. Als coach en als mens. Toen een collega-journalist gisteravond in Eupen tijdens de persconferentie van de trainers zich tot Benãt San José richtte met de vraag of hij de Belgische competitie wel goed had ingeschat, stak Brys zijn arm in de hoogte, vroeg het woord en kwam tussen.

“Monsieur San José mérite plus de respect. Uit uw vraag leid ik af dat u niet beseft welk aanzien mijn collega in Azië en Zuid-Amerika geniet. Daar heeft hij schitterende resultaten geboekt en wordt hij met reden beschouwd als een topcoach. Zo iemand zet zijn reputatie niet op het spel door onvoorbereid een nieuwe uitdaging aan te gaan.” Een interventie die applaus verdiende.

Even voordien had Marc Brys zijn visie op de match gegeven: “We werden de voorbije week bedolven onder nieuwe spelers, waarvan er slechts twee speelgerechtigd waren. Daarbij De Ridder. Op training liet Steve een uitstekende indruk. Reden waarom ik hem direct heb opgesteld. Hij heeft zich razendsnel aangepast, liep goed tussen de lijnen en was vooral voor de rust nadrukkelijk present. Een fantastisch debuut. Na verloop van tijd nam zijn actieradius wel af, maar dat is normaal. Het is al een tijd geleden dat Steve nog de volle negentig minuten speelde. Afgezien daarvan is nogmaals gebleken hoe belangrijk Boli voor ons is. Hij hoeft daarvoor niet honderd procent te zijn. Of het zijn laatste wedstrijd was voor STVV? Ik vrees dat zijn twee doelpunten van vanavond in dat opzicht geen goede zaak zijn. Dat is de keerzijde van de medaille. Maar, bon: een speler die de club en mezelf veel heeft gegeven, verdient een lucratieve transfer.”

“Na de 0-2 — een mooi uitgesponnen actie, dat tweede doelpunt — zijn we beginnen betonneren om te overleven. Een doelman die in de lucht heerst, de nul gehouden, twee mooie doelpunten gemaakt en drie punten gepakt: ik kan niet anders dan zeer tevreden zijn.”