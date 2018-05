Brys bijna van STVV, opvolger van De Roeck mogelijk vandaag al voorgesteld SJH/KDC/FDZ/FKS

11 mei 2018

06u01

Bron: Eigen berichtgeving 0 STVV Marc Brys (56) moet de nieuwe coach van STVV worden. Op Stayen hebben ze het tweede onderlinge duel met Beerschot-Wilrijk afgewacht, maar hopen ze nu zo snel mogelijk - misschien vandaag al - Brys te kunnen voorstellen.

Brys ligt nog onder contract bij Beerschot-Wilrijk, maar kan er vertrekken voor een club uit 1A. Vermoedelijk neemt hij zijn assistent Issame Charaï (35) en keeperstrainer Bram Verbist (35) mee naar Stayen. Voor Charaï betekent dat een terugkeer naar de club waar hij tussen 2008 en 2010 speler was. De huidige Truiense staf, met onder meer T2 Chris O'Loughlin, keeperstrainer Jos Beckx en physical coach Eddie Rob, krijgt in principe vandaag te horen dat er geen toekomst meer voor hen is op Stayen.

STVV maakte zo'n drie weken geleden bekend dat het niet verder gaat met Jonas De Roeck. Hij streed met de Kanaries tot het einde van het seizoen voor een plekje in play-off 1. Daar namen de Japanse eigenaars van DMM.com geen genoegen mee en dus gingen ze op zoek naar een opvolger voor de jonge coach. Er werd contact opgenomen met Vercauteren en er was een gesprek met Daum. Ook de namen van Hasi, Vreven en Condom circuleerden.

7de club in 10 jaar

Uiteindelijk viel de keuze op Brys. Zijn naam dook zo'n twee weken geleden voor het eerst op. Hij won dit seizoen met Beerschot-Wilrijk de eerste periode in 1B, maar greep in de finale tegen Cercle Brugge net naast de promotie. Woensdagavond tijdens de wedstrijd STVV - Beerschot-Wilrijk voerde sportief directeur Tom Van den Abbeele gesprekken met de entourage van Brys en bestuurders van de Ratten om de deal verder op punt te zetten. Op het Kiel houden ze al eventjes rekening met een vertrek van hun trainer. STVV houdt nog een tweede piste warm voor het geval er nog een kink in de kabel komt, maar algemeen wordt aangenomen dat er nu snel witte rook komt. Met STVV is Brys aan zijn zevende club in tien jaar toe. Hij was in ons land al eerder actief bij Germinal Beerschot, Moeskroen en KV Mechelen. Eerder dit seizoen bedankte hij nog voor een job bij Kortrijk en een terugkeer naar Malinwa. Nu de promotie bij de Ratten er niet kwam, kiest hij alsnog voor een overgang naar een club uit 1A. STVV haalt zo een ervaren opvolger voor Jonas De Roeck, maar niet de grote naam waar de fans wél op hoopten gezien de steile ambities van DMM.com.