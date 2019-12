Blijft Hayen coach van STVV? Japanse hoofdaandeelhouder beslist FKS

09 december 2019

Nicky Hayen had vanochtend een positief gesprek met de Japanse bazen van STVV. Maar zij hadden blijkbaar geen machtiging om knopen door te hakken. “Ik heb te horen gekregen dat er twee opties op tafel liggen: ofwel gaat STVV met mij door, ofwel met een andere trainer. Het is DMM in Japan, de hoofdaandeelhouder dus, die de knoop zal doorhakken. Voor mij rest dus niks anders dan af te wachten. Ik hoor het wel. Maar ik ga er van uit dat ik hoe dan ook STVV nog voorbij Zulte Waregem zal moeten leiden.” Intussen is het opvallend dat voorzitter David Meekers niet eens afwist van dit gesprek. “Ik ben de hele dag op de zaak geweest”, vertrouwde die ons toe. Intussen lijken de dagen van Hayen toch geteld. De naam van Emilio Ferrera blijft nadrukkelijk de ronde doen.