Beloftevolle STVV-speler laat het leven na zwaar ongeval, gisteren was hij nog één van de uitblinkers in oefenmatch Redactie

06 juli 2019

16u29 1 Voetbal Mo Nitcheu, een 19-jarige speler uit de A-kern van STVV, is overleden. Zo laten de Kanaries weten via Twitter. De jonge aanvaller was één van vijf dodelijke slachtoffers na het zware ongeval in Kortessem.

“Met diepe droefenis nemen wij afscheid van één van onze beloftevolle spelers, Mo Nitcheu”, luidt het op de Twitterpagina van de Kanaries. “Vanuit de STVV-familie wensen we de familie en vrienden van Mo heel veel sterkte toe met dit grote verlies.”

De aanvaller tekende in mei vorig jaar zijn eerste profcontract voor drie seizoenen. Gisteren was hij nog één van de uitblinkers in het oefenduel tegen VVV Venlo, op trainingskamp in het Nederlandse Horst. De oefenpot eindigde op een 3-3-draw.

Nitcheu was één van de vijf inzittenden bij het zware verkeersongeval in Kortessem. Een auto kwam in de gevel van een café terecht. Alle slachtoffers, vier mannen en een vrouw, vielen in de wagen met buitenlandse, naar verluidt Bulgaarse, nummerplaten. Het duurde even vooraleer de politie alle inzittenden kon identificeren, Mo Nitcheu is dus één van die dodelijke slachtoffers.

Lees HIER meer over het tragische ongeluk.