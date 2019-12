“Kevin Muscat vervoegt technische staf van STVV”, volgend seizoen hoofdcoach? Redactie

29 december 2019

10u32

Bron: The Herald Sun 0

Volgens de Australische kwaliteitskrant The Herald Sun voegt STVV Kevin Muscat (46) toe aan zijn technische staf. De Australiër was zes jaar trainer van Melbourne Victory, waarmee hij in 2015 de titel pakte. Zes maanden geleden nam hij afscheid van de eersteklasser, sindsdien zat hij zonder werk. Wat de aanstelling net betekent voor interim-trainer Nicky Hayen is nog koffiedik kijken. Hoofdcoach kan Muscat alvast niet meteen worden bij de Kanaries. Hij beschikt over een Aziatisch trainersdiploma, iets wat niet erkend wordt in Europa. Muscat moet dus eerst een UEFA-licentie behalen. Vandaar dat hij eerst wellicht een rol in de staf zal vervullen, volgend seizoen is het trainerschap dan mogelijk. The Herald Sun meldt ook dat analist Luciano Trani - momenteel aan de slag bij Perth Glory - meekomt naar België.

Toujours en quête d’un club à entraîner en Europe après son échec au Millwall FC, Kevin Muscat serait proche de s’engager en Jupiler Pro League avec le Sint-Truidense VV. [SBS] #AussiesAbroad pic.twitter.com/ri2MKPTszb A-League France(@ ALeagueFR) link