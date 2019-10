STVV wil 5-0 na gestaakte derby tegen Genk, Wagner: “Ik zit hier ook achter glas, maar voel me toch niet opgesloten?” VH

18 oktober 2019

15u28 0 Belgisch voetbal Voor de Geschillencommissie Hoger Beroep verdedigden Sint-Truiden en Genk zich na de gestaakte Limburgse derby van 28 september. Eerder vorderde het parket van de KBVB een aftrek van twee punten en een match achter gesloten deuren. STVV hield een pleidooi voor een 5-0, volgens Genk heeft ref Visser niet de correcte procedure gevolgd bij het staken van de match. Zij willen de derby herspeeld zien. De zaak wordt verder behandeld op donderdag 7 november.

Bondsprocureur Kris Wagner opende de debatten op zijn inmiddels geheel karakteristieke wijze. “Er zijn twee soorten zaken, moeilijke en makkelijke. De derde soort is: makkelijke die men probeert moeilijk te maken, zoals vandaag.” Waarna Wagner de feiten citeerde uit het scheidsrechtersverslag. “Er is sprake van een tumultueuze wedstrijd die definitief is stopgezet omdat de situatie uit handen liep. Eerst naar aanleiding van STVV-fans die voorwerpen op het veld gooiden, op het einde van de match door ongeregeldheden in het Genk-vak. Specifiek: STVV wordt één element ten laste gelegd dat niet voor Genk geldt: het verslag rapporteert dat er ‘Coucke jeanet’ werd gezongen in minuut 51. Een spreekwoord van homofobe aard.”

“Dat is de essentie van de feiten. Bijzaak: sommige mensen compliceren de zaak nodeloos en stellen vragen rond het plexiglas. Alsof men dan existentiële angsten kan krijgen en je in een kooi opgesloten kan voelen, dat men zich als een beest begint te misdragen, alsof dat uitlokking is. We zitten hier ook achter glas, maar ik voel me niet opgesloten. Dit is dus niet relevant. Er zijn andere mensen die getuigen ‘je moet onderscheid maken tussen de verschillende verantwoordelijken. Moet je dan beginnen denken: wat is het ergste? De fases waar ze alleen projectielen gooien? Terwijl ze in de laatste fase het stadion begonnen af te breken. Die discussie is over het geslacht van de engelen en daar kunnen we uren over debatteren. Dan moeten we croissants bestellen.”

De clubs vragen nog te worden beloond met een bijkomende match met open deuren. Laten we het ernstig houden en sancties treffen voor wangedrag Bondsprocureur Kris Wagner

“De sanctie is dan volgens het bondsreglement: wegens gedeelde verantwoordelijkheid van supporters moet match worden herspeeld achter gesloten deuren en met aftrek van twee punten. Het Bondsparket vordert niet de allerstrengste sanctie, ze had nog extra punten kunnen vragen of nog een extra match achter gesloten deuren. Ik vraag gewoon de toepassing van reglement: boete 5.000 euro, wedstrijd achter gesloten deuren en aftrek van twee punten voor beide clubs. Maar als ik dan de conclusies lees die ik ontving, vragen de clubs nog te worden beloond. Ze vragen een bijkomende match met open deuren. Da’s een beloning, de club heeft daar commercieel gezien alle belang bij. Daar is geen basis voor in het reglement. Laten we het ernstig houden en niet met beloningen komen maar met sancties voor wangedrag dat nefast is voor voetbal.”

STVV: “We zijn niet verantwoordelijk voor fans Genk”

Johnny Maesschalck verdedigde de club Sint-Truiden. “De aanwezigheid van zowel de CEO als de voorzitter bewijst de ernst waarmee STVV probeert deze zaken aan te pakken. Er is een spanningsveld, en dat wordt makkelijk vergeten, tussen wat club kan doen en wat club wordt aangerekend. Ik lees in het rapport ook dat de staat van het stadion goed was en dat de door STVV getroffen voorbereidingen zelfs ‘excellent’ waren. Maar er zijn een aantal zaken waar we geen vat op hebben. En we hebben ook pro-actief een aantal zaken proberen te vermijden. Zo was er een cameraman aanwezig die identificatie mogelijk maakte en intussen zijn 16 supporters herkend.”

“Men kan bovendien alleen verantwoordelijk zijn voor eigen supporters, niet voor die van de andere club. De bondsprocureur verwijst naar het bondsreglement, maar opmerkelijk is dat iedereen het anders leest. STVV-fans hebben naar mijn mening niet de meest kwade reputatie en het zijn geen hamerslingeraars met olympische ambities. Ik neem het risico een filosoof te zijn, maar ga me niet laten verleiden tot semantische discussies over ‘jeanetten’, die overweging wil ik achterwege laten. Waarom wordt dat geroepen? Na de tweede goal van Genk gaat Coucke gaat niet meevieren met eigen ploegmaats maar trekt hij een spurt trekt van 30 meter om te gaan provoceren. Het rechtvaardigt of minimaliseren het gedrag niet, maar dat is de reden waarom plots een deel van publiek zich richt tot Coucke.”

“Feit dat wel ten laste kan worden gelegd van de supporters van STVV, is dat de match een eerste keer is stilgelegd. Maar daarna is er een laatste fase waarbij de STVV-fans niets mee te maken hebben. Er is dus sprake van gedeelde verantwoordelijkheid, Er kan STVV geen objectieve aansprakelijkheid worden aangerekend over de acties van de Genk-fans.

Kanaries vragen 5-0-zege

Op 15 oktober nog heeft de Geschillencommissie Standard en Charleroi, nadat de match ook 10 minuten werd gestaakt, een boete te geven van elk 4.000 euro. Ik zie dan niet waarom ze nu tot sanctie zouden komen van puntenaftrek en een match achter gesloten deuren. Ik vraag redelijkheid en logica - je mag geen club aansprakelijk stellen voor gedragingen van andere supporters.”

“Het is jammer dat zo’n hekwerk er moet staan, maar wat is de reden daarvoor. Omdat er naar aanleiding van eerdere ontmoetingen (10 februari 2017) behoorlijk wat schade is toegebracht aan kunstgrasveld van STVV. Dat resulteerde in 85.000 euro schade. En in de match erna weer schade. Dat is voorlegd aan de Pro League en dat is de reden van kooi. Want Kanaries zitten niet graag in een kooi. Ik vraag u om te beslissen dat STVV wint met 5-0 en verwijs naar de beslissing van de Geschillencommssie op 30 april 2019. Standard-Anderlecht werd toen stopgezet en de uitslag werd 5-0.”

Genk: “Niet afgefloten op vraag van ordediensten”

Genk oordeelt dat het regels net niet juist worden toegepast. “Formeel is er niet afgefloten op vraag van de ordediensten”, zegt advocaat Jochem Martens. “Er is een verklaring van de burgemeester en van het hoofd van de politie en er is burgemeester Veerle Heeren (CD&V) die zei dat niet afgefloten is op vraag van ordediensten. De procureur is net als wij fan van strikte procedureregels, wij stellen vast dat rechtsregels niet zijn gevolgd. Als we regels niet naleven dan moeten we de gevolgen ervan ook niet naleven.”

Visser: “Match delegate zei dat veiligheid niet meer gegarandeerd was”

Ook scheidsrechter Lawrence Visser getuigde. “Een ref moet de veiligheid kunnen garanderen van spelers en onszelf. Ik stelde mijn verslag zo precies mogelijk op: na de 3-3 kreeg ik van assistent te horen dat er een supporter op het terrein was en nam ik contact op met de vierde man, waarna de match werd stilgelegd. Crucke (de ‘match delegate’, nvdr) zei me dat de veiligheid niet langer kon gegarandeerd worden en nam ik mijn verantwoordelijkheid op.”

Crucke: “Ik kan dat bevestigen. Na de 87ste minuut kwam er een supporter van Genk op het terrein en is er een cordon van politie en honden gevormd tussen de supporters en het terrein. Ik zocht de verantwoordelijke van de politie op die daar was en hij bevestigde me dat hij de veiligheid niet kon garanderen.”

Daarna vroeg Jochem Martens aan Visser en Crucke of ze contact hebben opgenomen met de veiligheidsveranwtoordelijk van STVV.

Visser: “Dat is onze taak niet. Als ref heb ik één contactpersoon en dat is match delegate. Hij coördineert verder met de betrokken diensten.”

Crucke: “Ik nam contact op met de verantwoordelijke van de politie op het terrein en hij zei dat de veiligheid niet meer kon gegarandeerd worden. Ik moet dan geen drie andere personen opzoeken die de beslissing van de politie tegenspreekt.”

Martens: “We hebben nu de bevestiging dat veiligheidsverantwoordelijke STVV, Eddy Christis, niet is gecontacteerd. We horen dus dat artikel P813 niet is toegepast. Wat is het gevolg daarvan? Dan vallen we terug op: match moet worden herspeeld volgens 7.5 van ‘laws of the game’.”