STVV vindt pas in blessuretijd gelijkmaker tegen verdienstelijk Beerschot-Wilrijk Kristof De Cnodder

28 april 2019

22u04 0 STVV STV STV 2 einde 2 BSW BSW Beerschot Wilrijk Belgisch voetbal In Play-off 2 A kon leider Sint-Truiden niet profiteren van eerder puntenverlies van eerste achtervolger Charleroi. STVV speelde zelf ook slechts gelijk tegen een verdienstelijk Beerschot-Wilrijk. Zo blijft de kloof met de Carolo’s twee punten. Komende zaterdag moet Sint-Truiden naar Charleroi.

Na het gelijkspel van Charleroi op Oostende zaterdagavond wist leider Sint-Truiden dat het tegen Beerschot een nieuwe stap kon zetten richting groepswinst. Toch leek dat gegeven geen extra motivatiebron voor de Truienaars. STVV slaagde er in de hele eerste helft nagenoeg niet in om Beerschot in de problemen te brengen en dat was best een opvallende vaststelling.

Erger nog: de Limburgers sloegen ook nog eens defensief aan het klungelen. In minuut 17 scoorde Beerschot na een corner voor Sint-Truiden... De restverdediging van de Kanaries? Nergens te bespeuren. Placca en Tissoudali wisten wel raad met zo veel geboden ruimte. Placca stuurde Tissoudali in de diepte en die maakte er beheerst 0-1 van. STVV-coach Marc Brys - een perfectionist tot in het extreme - krabde zich bij die fase eens in de haren.

Wat we verder onthouden uit de eerste 45 minuten? Een dartel voetballende Brian De Keersmaecker bij de bezoekers. Na twee knappe invalbeurten kwam de 18-jarige belofte voor het eerst aan de aftrap en hij deed alweer onbevangen zijn ding op het middenveld. Tot drie keer toe zette De Keersmaecker doelman Pirard aan het werk: leuk om zien. Daarnaast werden twee Truiense treffers terecht afgekeurd. ‘Doelpuntenmakers’ De Sart (buitenspel) en Endo (hands) beseften zelf ook dat er iets niet pluis was.

Na de pauze toonde de thuisploeg meer dadendrang. Met name Mamadou Sylla deelde al snel een paar stevige speldenprikken uit. Desondanks viel het doelpunt aan de overkant: een afgeweken vrije trap van Prychynenko week af op Asamoah en vloog zomaar binnen. Terwijl Prychynenko ingetogen vierde, kirden 35 meegereisde Antwerpse fans van de pret.

Een snelle tegengoal van Sylla maakte dat we alsnog een spannende slotfase kregen. Sint-Truidens topschutter Daichi Kamada kwam tot twee keer toe dicht bij de gelijkmaker, maar telkens werd het net niet. In minuut 69 mocht de Japanner het van op de stip proberen, nadat de VAR aangeschoten handspel had gezien van De Mets. Kamada trapte de strafschop echter naast. Even later haalde De Mets een poging van Kamada van de lijn, deze keer wél op reglementaire wijze. Pas in blessuretijd bracht Kamada’s landgenoot Sekine de verlossing. Met een knap schoot hield de flankspeler toch nog een punt thuis. Beter dat dan niets, al had STVV vooraf ongetwijfeld op meer gehoopt.