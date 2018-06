STVV neemt pas in slot de maat van Thes Sport, ook winnend KV Oostende heeft in oefenpot handen vol FKS/SJH/TTV

27 juni 2018

22u09 0 Belgisch Voetbal Alles samen een vervelende oefenpot. STVV dicteerde doorlopend het spel maar Thes uit de eerste amateurklasse ving makkelijk op. Uiteindelijk leverde dom balverlies in de thuisverdediging nog aan de basis van winst voor de Kanaries.

Tweede oefenmatch in evenveel dagen voor de troepen van Marc Brys. Deze keer tegen Thes Sport, promovendus die volgend seizoen aan de start gaat in de eerste amateurklasse. De match begon met een waarschuwing aan elke kant. Boli besloot op de paal, Stefani schoot voorlangs. Boli zag ook al heel snel een doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Voor het overige zagen we veel middenveldspel met zelden of nooit een voldragen aanval en veel lamentabele voorzetten van de kant van de eersteklasser. Tot de scheids begon te helpen. Die zag hands toen een vrijschop van Boli in de zestien in de muur belandde. Strafschop dus. Maar tekenend voor de match was dat Ceballos ook die unieke kans tegen de reclamepanelen knalde. 0-0 bij de rust.

Een volledig nieuw team bij de kanaries in de tweede helft. Daarbij een vijftal beloften en de testers Yamodou Touré, een Guinese linksbuiten van de jeugd (U21) van RSCA, en de Montenegrijn Nikola Vujnovic, een spits, die een dag eerder nog twee keer scoorde tegen Herk FC. Het spel werd er heus niet beter op. Abrahams had wel twee verdienstelijke afstandspogingen in huis. Maar ex-kanarie Marten Schevenels stond attent te keepen. Dussaut knalde ook nog tegen de dwarsligger. Ook Bourard probeerde het nog 's van ver. Maar weer haalde Schevenels het leer van onder de lat. En dan viel toch dat goaltje. De Sart strafte dom balverlies in de thuisverdediging af met een gemeten stifter. De veer bij de thuisploeg was nu gebroken. Ryckaert dikte met de kop nog aan tot 0-2.

Doelpunten: 82' 0-1 De Sart, 85' 0-2 Ryckaert

STVV: eerste helft: Steppe; De Norre, Tomiyasu, Antunes, Thallyson; De Petter; Acolatse, Ceballos, De Bruyn, Botaka; Boli.

STVV: tweede helft: Steppe; Dussaut, Opdenakker, Matarrese, Ryckaert; De Sart, Bourard, Abrahams; Janssens, Touré; Vujnovic (70' Boosten)

Brasschaat - Antwerp 1-4

De zware trainingen van Bölöni eisen ongetwijfeld hun tol, maar Antwerp sloeg vanavond geen goed figuur. Op het veld van bescheiden tweedeprovincialer Brasschaat strompelde de Great Old naar een moeizame zege. Owusu opende de score na een afgeweerd schot van Rodrigues. Hairemans maakte er 0-2 van op aangeven van Haroun, maar daar bleef het lang bij. Brasschaat - dat vijf afdelingen onder Antwerp uitkomt en nog niet aan het trainen is - kon na een slechte terugspeelbal van Yatabaré tegenprikken. Pas diep in de tweede helft kopte Mendy een hoekschop van Hairemans binnen en legde Niangadou met een knap schot de eindstand vast op 1-4. Bölöni zette zijn 18 fitte spelers aan het werk. Arslanagic en Batubinsika waren al out, gisterochtend blesseerde Borges zich op training. Hij is enkele dagen out met een kuitblessure. Na de rust kwamen onder meer Siani en Yatabaré erin. Jens Teunckens die nog tot en met zaterdag wordt gehuurd van Club Brugge, nam in de tweede helft plaats tussen de palen. Of hij bij het stamnummer 1 blijft, is nog niet duidelijk. Als zijn transfer niet rond raakt, vertrekt Bölöni zaterdag met één enkele doelman op stage naar het Duitse Harsewinkel-Marienfeld. Jezina vertoeft nog in de B-kern. Het bewijs dat de spelersgroep van de Roemeen nog heel wat puzzelstukjes mist. Jonathan Bolingi is voorlopige de enige nieuwkomer met ervaring op het hoogste niveau, maar ook hij ging mee ten onder. Het woord is aan Luciano D'Onofrio.

ANTWERP: Bolat (46' Teunckens) - Buta (46' Yatabaré), Ghandri, Van Damme, Janvier - Nazaryna (46' Niangadou), Haroun (46' Siani) - Rodrigues (46' Bernier), Hairemans, Bolingi (46' Jaadi) - Owusu (46' Mendy).

Doelpunten: 9' Owusu 0-1, 32 Hairemans 0-2, 52' 1-2, 80' 1-3 Mendy, 81' 1-4 Niangadou.

Verheyen en KVO winnen eerste oefenduel

KV Oostende en Gert Verheyen openden vanavond de oefencampagne met een 1-2-zege op het veld van amateurclub Zwevezele. Nieuwkomers Boonen, Faes, Guri en Milovic vierden hun debuut. In een flauwe eerste helft trof Zivkovic de lat en kwam Oostende niet tot scoren. Na de pauze creëerde KVO meer kansen, maar doelpunten bleven uit. In de slotfase trapte Geryl de thuisploeg op voorsprong, maar zette de Albanese zomertransfer Guri orde op zaken met twee doelpunten.

Cercle verliest oefenduel van KV Mechelen

Cercle Brugge heeft in Oudenburg zijn eerste vriendschappelijke wedstrijd van het seizoen met 1-2 verloren van KV Mechelen. De promovendus kwam al in de eerste minuut op voorsprong tegen de degradant na een goal van Tormin. In de 57e minuut maakte Mera namens Mechelen gelijk. Twintig minuten voor tijd besliste De Witte de match in het voordeel van Malinwa.

Meer over Boli

Antwerp

Hairemans

sportdiscipline

sport

voetbal

STVV

Ryckaert