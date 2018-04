STVV blijft in de running voor groepswinst na zege op het veld van Beerschot Wilrijk Kristof De Cnodder

18 april 2018

22u35

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Na een relatief simpele 1-3-zege op het veld van Beerschot-Wilrijk blijft Sint-Truiden volop in de running voor de eerste plaats in poule B van play-off 2. Beerschot scoorde te laat tegen om de Limburgers echt te verontrusten en wacht na vier speeldagen nog steeds op zijn eerste zege.

STVV voetbalde de eerste kansjes van de wedstrijd bij mekaar via De Petter, De Sart en Akpom. In minuut 22 opende Bezus ook de score voor de bezoekers. Beerschotdoelman Romo stond perplex bij een mooi gebrosseerde vrije trap van de Oekraïner. Op het tempo van play-off 2 is Bezus trouwens een prima speler.

Na die opdoffer herstelde de thuisploeg het evenwicht en nam ze zelfs het initiatief over. Dat leidde tot mogelijkheden voor Mbombo en Losada, die voor het eerst in de play-offs aan spelen toe kwam. Net op het moment dat Beerschot stilaan aanspraak mocht maken op de gelijkmaker, maakte Sint-Truiden er 0-2 van. Chuba Akpom versierde een penalty en trapte hem vervolgens zelf binnen.

Meteen leek de wedstijd gespeeld. Maar omdat De Sart en Bezus nalieten om de score verder op te drijven en Van Hyfte vijf minuten voor tijd tegen prikte werd het alsnog even spannend. In blessuretijd nam invaller Gueye alle resterende twijfel weg.